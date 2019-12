Dacheinsturz: Hat SV Mattersburg Sanktionen zu erwarten? Das sagt die Bundesliga!

Details Freitag, 27. Dezember 2019 14:45

Das eingestürzte Dach der Gästetribüne im Pappelstadion sorgte in den letzten Stunden für Gesprächsstoff in der heimischen Fußballszene (Ligaportal berichtete: SV Mattersburg: Dach von Gästesektor in sich zusammengestürzt!). Nun äußerte sich sowohl der SV Mattersburg in einer Aussendung, als auch die Österreichische Bundesliga auf Ligaportal-Nachfrage zu diesem Vorfall. „Am Dach der Gästetribüne des Pappelstadions, das gegenwärtig aus einer Plane besteht, hat sich am 23. Dezember im Zuge eines Starkwindereignises ein Teil dieser Plane gelöst und nach hinten gebogen. Die zur Tribüne gehörenden tragenden Rohre und Steher sind nicht betroffen“, schildern die Burgenländer in einer Aussendung.

Foto: GEPA/Red Bull Media; Fotomontage: Ligaportal

SV Mattersburg verfolgt "großes Interesse an lückenloser Aufklärung"

„Der Vorfall wurde und wird seitens des SV Mattersburg in Zusammenarbeit mit den zuständigen ausführenden Unternehmen sowie beigezogenem Sachverständigen sorgfältig und umgehend aufgearbeitet. Der Verein verfolgt ein großes Interesse an der lückenlosen Aufklärung des Sachverhalts“, verspricht der SVM. Die Tribüne sei vor der Zulassung im Sommer 2019 von einem „externen Sachverständigen befundet, behördlich geprüft und bewilligt“ worden und habe seither allen Stürmen und Windböen standgehalten, so der aktuelle Tabellenvorletzte der Bundesliga weiter.

„Im Rahmen jedes Spiels observiert der SV Mattersburg gemäß der Vorgaben der Behörden und der Bundesliga die (Wind-) Bedingungen mit großer Sorgfalt. Sollte die maximale Windtragelast an einem Match-Tag überstiegen werden, gibt es einen klaren Plan B und die Gästetribüne würde gegebenenfalls gesperrt werden. Der SV Mattersburg wird weiterhin alle infrastrukturellen Einrichtungen genau prüfen und der Sicherheit aller Stadionbesucher höchste Priorität zukommen lassen“, schreiben die Mattersburger abschließend.

SVM hat vorerst keine Sanktionen zu erwarten

Wie die Bundesliga auf Ligaportal-Nachfrage erklärt, prüfe der SV Mattersburg bereits Lösungsmöglichkeiten für das Stadiondach. „Der SV Mattersburg muss diese vor dem Frühjahrsauftakt umsetzen und durch den Senat 3 überprüfen lassen“, schildert die OEFBL. Etwaige Sanktionen haben die Burgenländer vorerst keine zu befürchten: „Sofern dies ordnungsgemäß erfolgt (Prüfung des Senat 3; Anm. d. Red.), stehen keine Sanktionen im Raum“, so die Bundesliga.

