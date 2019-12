Trainingsstart, Testspiele, Trainingslager: Die Termine des LASK im Überblick!

Details Samstag, 28. Dezember 2019 11:33

Was war das für ein fulminantes Fußball-Jahr für den LASK!? Die Athletiker wurden hinter den Bullen Vizemeister, schafften beinahe die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League, katapultierten sich als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale der Europa League und liegen nach dem Herbstdurchgang nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg. Ein Jahr wie aus dem Bilderbuch. Mittlerweile befinden sich Gernot Trauner und Co im wohlverdienten Winterurlaub, der für die Kicker des LASK bis zum 12. Jänner 2020 anhält, ehe Trainer Valerien Ismael seine Burschen am Montag, den 13. Jänner 2020, zum ersten Training im neuen Jahr bittet.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

LASK bereitet sich erneut in Spanien vor

Fünf Tage nach dem Trainingsauftakt steht das erste Testspiel in der Vorbereitung auf dem Programm, wenn der LASK in der HUBER-Arena in Wels auf Regionalligist FC Wels trifft. Am Donnerstag, den 23. Jänner 2020, heben die Schwarz-Weißen in Richtung Trainingslager nach Spanien ab. Dort werden sie sich - wie schon im Vorjahr unter Ex-Coach Oliver Glasner - in Algorfa den Feinschliff für das intensive Frühjahr holen.

Während dieses Trainingscamps wird der LASK drei internationale Testspiele absolvieren. Am Samstag, den 25. Jänner 2020, treffen die Linzer um 12 Uhr auf den sechsfachen russischen Meister ZSKA Moskau. Vier Tage später testen die Mannen von Valerien Ismael gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF, ehe man einen Tag vor der Rückreise nach Österreich den norwegischen Klub Viking Stavanger fordert.

Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr steht für die Athletiker bereits am 8. Februar 2020 auf dem Programm, wenn man im Cup-Viertelfinale daheim auf Sturm Graz trifft. In der 19. Runde der Tipico Bundesliga kommt es am Freitag, den 14. Februar 2020, zum großen Schlager zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK (19 Uhr).

