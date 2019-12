Vorbereitung auf das Frühjahr: Das ist der Winterfahrplan von Sturm Graz!

Details Montag, 30. Dezember 2019 14:27

Aus sportlicher Sicht stellte der Herbstdurchgang in der Tipico Bundesliga eine Hochschaubahn der Gefühle für den SK Sturm Graz dar. Neben acht Siegen hatten die Grazer vier Remis sowie sechs Niederlagen zu verbuchen. Letztendlich überwintern die Steirer allerdings auf dem fünften Tabellenrang und befinden sich auf einem guten Weg, sich wie im Vorjahr für die Meistergruppe zu qualifizieren. Aktuell befinden sich die Sturm-Kicker im Urlaub. Ligaportal wirft jedoch einen Blick in die Zukunft und präsentiert die Vorbereitungstermine des SK Sturm Graz.

Foto: Richard Purgstaller

Leistungstests am Dreikönigstag - Trainingslager in Belek

Der Urlaub endet für die Sturm-Kicker am 6. Jänner 2020: An diesem Tag finden im Trainingszentrum in Graz-Messendorf die obligatorischen Leistungstests statt (10 Uhr). Das erste Testspiel bestreiten die Grazer am Samstag, den 11. Jänner 2020, um 14:00 Uhr im Trainingszentrum Messendorf gegen Zweitligist Blau-Weiß Linz. Von 17. Jänner bis 25. Jänner 2020 weilen die Blackys in Belek, wo das alljährliche Wintertrainingslager stattfinden wird.

In dieser Zeit werden die Steirer drei internationale Testspiele absolvieren. Gegner sind der VFL Osnabrück (GER, 18.01., 17:00 Uhr), Viitorul Constanta (RUM, 21.01., Zeit & Ort offen) und Pogon Stettin (POL, 24.01., Zeit & Ort offen). Abschließend trifft der SK Sturm Graz am 31. Jänner 2020 um 16 Uhr im Trainingszentrum Messendorf auf den slowenischen Klub NK Domzale.

Das erste Pflichtspiel der Grazer im Jahr 2020 findet in Pasching statt. Dort geht der Cup-Viertelfinal-Schlager gegen den LASK über die Bühne. Gespielt wird am 8. Februar 2020 um 18:00 Uhr in der Raiffeisen Arena. Das erste Bundesliga-Spiel im neuen Kalenderjahr bestreiten die Grazer am Sonntag, den 16. Februar 2020, um 14:30 Uhr daheim gegen den SV Mattersburg.

