"Dumme Aktion": Rapid-Sportchef Zoran Barisic ärgert Badjis Trikot-Gate!

Vor einer Woche sorgte Rapid-Stürmer Aliou Badji für große Aufregung, nachdem er in seiner Instagram-Story ein Foto von sich in einem Red-Bull-Salzburg-Dress gepostet hatte (Heftiger Fauxpas: Rapid-Kicker zeigt sich in Red-Bull-Salzburg-Dress!). Eine Aktion, über die Zoran Barisic alles andere als begeistert ist. Der Sportdirektor der Hütteldorfer kündigt gegenüber dem Kurier an, dass er im Rahmen des Trainingsstarts am 7. Jänner ein Gespräch mit dem Senegalesen führen werde.

Foto: GEPA/Red Bull Media; Instagram; Fotomontage: Ligaportal

Barisic: "Eine dumme Aktion"

„Ich weiß noch nicht, ob er eine Wette verloren hat, auf dem Weg zu einem Faschingsgschnas war oder welcher Teufel ihn da sonst geritten hat“, ist Barisic not amused. „Das war eine dumme Aktion! Ein Rapid-Spieler hat kein Trikot eines Gegners zu tragen“, stellt der 49-jährige Wiener klar. Barisic verrät zudem, dass der 22-jährige Senegalese mit dem Verlust seines Stammplatzes (Rapid-Coach Didi Kühbauer setzt fest auf Taxiarchis Fountas) hadert. Für den Sportchef der Hütteldorfer sei es verständlich, dass er mehr Einsatzzeit fordere, doch dafür müsse Badji auch seine Chance ergreifen, führt der Wiener fort.

Abgang im Winter?

Zuletzt wurde der senegalesische Stürmer, der im Februar dieses Jahres für etwa 1,3 Millionen Euro nach Hütteldorf gewechselt war, mit einem Wechsel nach Russland in Verbindung gebracht (Leihe nach Russland? Rapid-Stürmer Aliou Badji steht wohl vor Abgang!). Einen Abgang im Winter schließt Zoran Barisic jedenfalls nicht aus. „Alles ist möglich“, meint der Sportchef, der jedoch auch betont, dass Badji als langfristiges Projekt gedacht sei.

