Rapid Wien verpflichtet Top-Nachwuchstalent Enes Tepecik!

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 15:48

Der SK Rapid Wien sichert sich die Dienste eines vielversprechenden Nachwuchsspielers. Wie die Hütteldorfer am Donnerstag bekannt geben, wechselt Enes Tepecik von der Akademie St. Pölten zum Rekordmeister, bei dem er einen Vertrag bis Sommer 2022 unterzeichnet. Der aktuelle ÖFB-U16-Teamspieler erzielte in den letzten sechs Länderspielen zwei Tore und leistete einen Assist. Neben dem SK Rapid sollen auch zahlreiche internationale Top-Vereine am 15-Jährigen interessiert gewesen sein.

Neuzugang Enes Tepecik mit Rapids Nachwuchsleiter Willi Schuldes. Foto: SK Rapid Wien

"Mit dem Wechsel ist ein Traum in Erfüllung gegangen"

„Es ist für mich eine große Ehre für so einen großartigen Verein in Zukunft spielen zu dürfen. Mit dem Wechsel ist ein Traum in Erfüllung gegangen und ich freu mich auf die kommenden Aufgaben und Herausforderungen“, sagt Tepecik, der im Rahmen des renommierten Jugendturniers in Sindelfingen (Mercedes Benz JuniorCup) sein Debüt geben wird. Das Turnier findet von 4. bis 6. Jänner statt.

