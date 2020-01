Das sind die Vorbereitungstermine von Austria Wien!

Details Freitag, 03. Januar 2020 17:25

Anfang Dezember sorgte Austria-Sportvorstand Peter Stöger für Aufregung, nachdem er verkündet hatte, dass der FK Austria Wien wegen finanzieller Probleme heuer kein Wintertrainingslager abhalten könne. Zweieinhalb Wochen später teilten die Veilchen in einer Aussendung mit, dass man nun doch - dank der tatkräftigen Mithilfe einiger langjähriger Partner und Sponsoren - in die Türkei reisen werde, um sich dort den Feinschliff für das intensive Frühjahr zu holen. Aktuell befinden sich die Kicker der Wiener Austria im Urlaub, ehe am Montag, dem 6. Jänner 2020, das erste Training des neuen Jahres auf dem Programm steht.

Foto: Josef Parak

Austrias Fahrplan durch den Winter

In den zwei darauffolgenden Tagen nach dem ersten Training stehen in den Fitnessräumlichkeiten der Generali-Arena die obligatorischen Leistungstests auf der Agenda. Das erste Testspiel im Jahr 2020 bestreiten die Violetten am 11. Jänner um 14 Uhr gegen den SC Wiener Neustadt (in Wr. Neustadt). Eine Woche später testet die Austria gegen Zweitligist FAC (18. Jänner, 14 Uhr).

Am 22. Jänner steht ein weiteres Vorbereitungsspiel auf dem Plan (Gegner, Uhrzeit offen), ehe die Austria zwei Tage darauf - gemeinsam mit den Young Violets - ins Trainingslager nach Belek (TUR) abhebt. Dort stehen am 27. & 31. Jänner zwei weitere Testspiele an (Gegner, Uhrzeit offen).

Abschließend finden am Samstag, dem 8. Februar 2020, zwei weitere Testpartien statt. Um 12 Uhr treffen die Veilchen auf Zweitligist Juniors OÖ, ehe es nur zwei Stunden später gegen den slowakischen Klub MFK Ruzomberok geht. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bestreitet der FK Austria am Samstag, dem 15. Februar 2020 um 17 Uhr, auswärts gegen den SCR Altach.

Zu den Testspielen der Bundesliga Winter

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten