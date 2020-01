SCR Altach: Beordert Red Bull Salzburg Mergim Berisha zurück?

Details Samstag, 04. Januar 2020 10:31

Beim SCR Altach wird sich in den nächsten Tagen und Wochen transfertechnisch wohl einiges tun. Wie die Vorarlberger Nachrichten berichten, soll der 29-jährige Innenverteidiger Alain Wiss bereits in Altach unterschrieben haben und dort in den nächsten Jahren die Rolle des Abwehrchefs einnehmen. Der gebürtige Schweizer kickte viereinhalb Jahre für den FC St. Gallen, ehe er im vergangenen Jahr von einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt wurde.

Beordert der FC Red Bull Salzburg Mergim Berisha zurück? Foto: GEPA/Red Bull Media

Mergim Berisha zurück nach Salzburg?

Vor allem an vorderster Front wird sich bei den Rheindörflern wohl einiges tun. Mit Mergim Berisha, der in der laufenden Saison mit neun Toren und sechs Assists in 20 Pflichtspielen aufzeigen konnte, soll den Vorarlbergern ihr treffsicherster Spieler abhanden kommen. Berishas Stammklub Red Bull Salzburg könnte nach dem Abgang von Shootingstar Erling Haaland aktiv werden und den 21-jährigen Angreifer in die Mozartstadt zurückbeordern.

Zwei Stürmer im Visier

Dementsprechend sollen sich die Altacher bereits nach einer Alternative umsehen. Dem Bericht der VNA zufolge könnte es mit Ogulcan Bekar vom FC Liefering und Julio Cesar Villalba von Borussia Mönchengladbach gleich zwei potentielle Neuzugänge geben. Während der 21-jährige Paraguayer Villalba von Mönchengladbach ausgeliehen werden dürfte, soll Bekar, der jahrelang in der Akademie Vorarlberg gekickt hat, fix verpflichtet werden.

