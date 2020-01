Salzburg-Verteidiger Marin Pongracic vor Transfer zum VfL Wolfsburg?

Details Samstag, 04. Januar 2020 17:21

Nach Erling Braut Haaland (zu Borussia Dortmund) und Takumi Minamino (zu Liverpool) könnte den FC Red Bull Salzburg schon demnächst ein weiterer Spieler verlassen. Laut eines Berichts der Salzburger Nachrichten soll Marin Pongracic vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in die deutsche Bundesliga stehen. Demnach soll sich der Innenverteidiger bereits mit dem aktuellen Tabellenneunten der deutschen Bundesliga geeinigt haben. Mit Österreichs Serienmeister hingegen müsse sich der VfL noch einigen, heißt es.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Pongracic spielt bei den Bullen nur die zweite Geige

Der 22-jährige Deutsch-Kroate spielt bei den Bullen keine große Rolle, kam in der laufenden Saison auf lediglich sieben Pflichtspieleinsätze. Pongracic war im Sommer 2017 von 1860 München nach Salzburg gewechselt, wo er seither 56 Pflichtspiele absolvierte. Der Vertrag des 1,90 Meter großen Innenverteidigers in der Mozartstadt läuft noch bis Ende Mai 2022.

In den vergangenen Tagen und Wochen war Marin Pongracic mit einem Transfer in die Premier League zu Southampton in Verbindung gebracht worden. Auch mit RB Leipzig sollen Gespräche stattgefunden haben.

