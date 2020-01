Austria Wien startete mit Neuzugang in die Vorbereitung!

Details Montag, 06. Januar 2020 17:11

Der FK Austria Wien ist am Dreikönigstag in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Frühjahr gestartet. Nach einer kurzen Besprechung zog es die Veilchen zunächst in die Kraftkammer, ehe man auf dem Rasenplatz eine Trainingseinheit absolvierte. „Unsere Energiequellen sind wieder voll, wir sind froh, dass wir nach der Weihnachtspause wieder reinstarten können“, erklärte Austria-Coach Christian Ilzer zum Trainingsstart.

Foto: FK Austria Wien

Neuzugang Poulsen trainierte mit - einige Spieler abwesend

Während der dänische Neuzugang Andreas Poulsen heute bereits dabei war, konnten einige Spieler nicht teilnehmen. Gefehlt haben Bright Edomwonyi (feiert seiner Religion nach erst heute und morgen Weihnachten), Christian Schoissengeyr (Knie-OP) sowie der US-Amerikaner Erik Palmer-Brown, die noch einen Tag Sonderurlaub bekamen. Das Trio wird morgen bzw. am Mittwoch zu den Leistungstests und medizinischen Checks einsteigen.

Auch noch nicht in Wien ist Benedikt Pichler, der nach seiner Sprunggelenks-OP diese Woche noch ein spezielles Reha-Programm absolviert und erst nach dem Trainingslager (24.-31.01.2020) wieder mit der Mannschaft arbeiten wird. Etwas schneller dürfte es bei Alexandar Borkovic (Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen), Max Sax und Johannes Handl (beide Leistenbeschwerden) gehen, sie sollten spätestens zum Camp in der Türkei wieder dabei sein.

„Es wird an uns liegen, den Trend der letzten Spiele fortzusetzen. Wir haben eine lange Vorbereitung, die wir intensiv nützen möchten und am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt“, gibt Ilzer die Marschrichtung vor.

