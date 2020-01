TSV Hartberg löst Vertrag mit Mittelfeldspieler auf!

Details Dienstag, 07. Januar 2020 10:36

Die kurze Ära von Tino-Sven Susic beim TSV Hartberg ist nach etwas mehr als zwei Monaten schon wieder beendet. Wie TSV-Obmann Erich Korherr gegenüber der Kleinen Zeitung verrät, hat man den Vertrag mit dem 27-Jährige einvernehmlich aufgelöst. „Es hat einfach nicht gepasst. Anspruch und Wirklichkeit sind zu weit auseinander. Wir können da einfach nicht mithalten“, so Korherr. Susic, der als vereinsloser Spieler zum TSV gestoßen war, passe nicht ins System, erklärt Korherr weiter: „Wir wollen schnell spielen, er will den Ball halten.“ Der TSV Hartberg startet am heutigen Dienstag in die Vorbereitung auf das Frühjahr.

Hartberg-Coach Markus Schopp hatte nicht auf Tino-Sven Susic gesetzt. Foto: Richard Purgstaller

