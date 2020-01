Medien: Pongracic-Wechsel nach Deutschland steht unmittelbar bevor!

Details Dienstag, 14. Januar 2020 19:08

Der Transfer von Marin Pongracic zum VfL Wolfsburg steht wohl unmittelbar bevor. Wie das deutsche Online-Portal Sportbuzzer berichtet, könnte der Wechsel des 22-Jährigen noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Zwischen Red Bull Salzburg, bei dem der Innenverteidiger noch einen Vertrag bis Ende Mai 2022 besitzt, und dem aktuellen Tabellenneunten der deutschen Bundesliga müssten nur noch die letzten Details geklärt werden, heißt es.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Pongracic fehlte beim Trainingsauftakt

Der Deutsch-Kroate hatte beim Trainingsauftakt am vergangenen Sonntag ebenso wie Anderson Niangbo gefehlt. Sportchef Christoph Freund betonte, es sei durchaus möglich, dass beide Spieler den Serienmeister im Winter verlassen.

Pongracic kam im Sommer 2017 von 1860 München in die Mozartstadt. So richtig durchsetzen konnte sich der 1,90-Hüne in Salzburg allerdings nie, absolvierte in zweieinhalb Jahren 56 Pflichtspiele (kein Tor, ein Assist).

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten