Sturm-Talent Tobias Koch im Frühjahr auch für Zweitligist spielberechtigt!

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 12:28

Tobias Koch wird im Frühjahr 2020 nicht nur für den SK Sturm Graz, sondern auch für Zweitligist SV Lafnitz spielberechtigt sein. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wird jedoch zumindest bis Mitte Februar beim SK Sturm verbleiben, da zahlreiche Stammspieler der Kampfmannschaft im ersten Frühjahrsspiel gegen Mattersburg gesperrt sind. Danach kann der Eigenbauspieler der Grazer auch in der zweiten Liga Einsatzminuten sammeln und gleichzeitig als Kooperationsspieler stets wieder zum SK Sturm zurückkehren. Das verkündet der SK Sturm in einer Aussendung.

Tobias Koch kann ab Mitte Februar auch für Zweitligist SV Lafnitz auflaufen. Foto: Richard Purgstaller

Koch, der seit zwei Saisonen fixer Bestandteil des Kaders der Kampfmannschaft ist, feierte im April 2019 im Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg sein Debüt in der Tipico Bundesliga. In den ÖFB-Nachwuchsauswahlen war er in 29 Spielen im Einsatz und trug teilweise die Kapitänsschleife.

