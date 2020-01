Nach Adeyemi-Verlängerung: Neue Vertragsdetails bekannt!

Details Montag, 20. Januar 2020 20:04

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg gab am Sonntag die Vertragsverlängerung mit Top-Talent Karim Adeyemi bekannt. Der seit kurzem 18-Jährige unterzeichnete in der Mozartstadt einen Vertrag bis Sommer 2024. Der gebürtige Münchner, der im Frühjahr langsam in die Kampfmannschaft integriert werden soll, dürfte in seinem neuen Kontrakt keine Ausstiegsklausel verankert haben. Das berichtet das Portal transfermarkt.at. Damit müsste die Ablösesumme künftig bei einem etwaigen Transfer - anders als bei Minamino und Haaland - frei verhandelt werden.

Fokussiert: Karim Adeyemi im Trainingslager der Bullen in Katar. Foto: GEPA/Red Bull Media

"Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung zwischen Spielerseite und Klub"

Dass Adeyemis Vertrag keine Freigabesumme beinhaltet, solle man “als Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung zwischen Spielerseite und Klub“ verstehen, heißt es. „Dass nicht nur wir von seinem außergewöhnlichen Talent überzeugt sind, haben auch die Anfragen des FC Barcelona und etlicher anderer Topvereine gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er den nächsten Schritt seiner Entwicklung bei uns sehr bald machen wird, geben ihm aber auch die notwendige Zeit dafür“, erklärte Salzburg-Sportchef Christoph Freund in der Aussendung am Sonntag.

