Europa League: Auswärtssektor in Frankfurt für Hinspiel gegen Salzburg bereits ausverkauft!

Details Dienstag, 21. Januar 2020 17:02

Der FC Red Bull Salzburg wird im Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales gegen Eintracht Frankfurt von einer gewaltigen Abordnung an Fans begleitet. Wie Österreichs Serienmeister am Dienstagnachmittag bekannt gibt, waren die rund 3.000 Tickets für den Auswärtssektor in der Frankfurter Commerzbank-Arena (International: „Waldstadion“) binnen kürzester Zeit vergriffen. „Der Sonderzug war bereits am letzten Montag ausgebucht, zusätzlich werden zehn Busse die Fahrt Richtung Frankfurt aufnehmen“, schreiben die Bullen.

Zahlreiche Fans werden die Bullen nach Frankfurt begleiten. Foto: GEPA pictures/Red Bull Media

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten