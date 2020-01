Sturm Graz: Wechselt Juan Dominguez zurück in seine Heimat Spanien?

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 12:34

Aktuell weilt der SK Sturm Graz in Belek an der türkischen Riviera, um sich in wärmeren Gefilden auf die Frühjahrssaison vorzubereiten. Mit dabei auch Juan Dominguez, der mit 21 Pflichtspielen im Herbst zum absoluten Stammpersonal von Trainer Nestor El Maestro angehört. Nun macht allerdings ein interessantes Gerücht um den spanischen Mittelfeldspieler die Runde.

Juan Dominguez soll ein Thema bei Celta Vigo sein. Foto: Richard Purgstaller

Zwei Millionen Euro für Sturm?

Spanischen Medienberichten zufolge soll Celta Vigo (wird aktuell von Ex-Salzburg-Coach Oscar Garcia betreut) den 30-Jährigen im Visier haben. Mit dem Spieler sei sich der spanische Erstligist bereits einig, heißt es. Der aktuelle Tabellenachtzehnte der Primera Division soll zudem bereit sein, zwei Millionen Euro an Sturm Graz zu überweisen, um Dominguez (Vertrag läuft im Sommer 2020 aus) aus Graz loszueisen. „Es gibt keine offizielle Anfrage“, sagt Günter Kreissl gegenüber der Kronen Zeitung. Aber man weiß ja, dass es im Fußball oft sehr schnell gehen kann…

