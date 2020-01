„Ligaportal Inside“: Hartberg-Goalie Rene Swete im Wordrap [Video]

Details Freitag, 24. Januar 2020 10:00

Es ist wieder Zeit für unsere Rubrik „Ligaportal Inside“: Heute stellen wir euch Rene Swete vom TSV Prolactal Hartberg vor. Der 29-Jährige entschied sich im Jänner 2017 für einen Wechsel zum TSV Hartberg, der damals noch in der Regionalliga Mitte gekickt hatte. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga folgte allerdings der sensationelle Durchmarsch in die Tipico Bundesliga. Mittlerweile hält der gebürtige Wiener bei 73 Pflichtspielen für den TSV.

Kurze Vorschau

Den ehemaligen Nachwuchsgoalie des SK Rapid kennt man als Mann der klaren Worte. Wenn Rene Swete etwas nicht passt, dann kommuniziert er das auch so, wie er es fühlt. Unvergessen bleibt sein legendäres Interview am ersten Spieltag in dieser Saison, nachdem die Hartberger wegen einer unglücklichen Referee-Entscheidung knapp verloren hatten („Drecks-Regel“: Hartberg-Goalie Swete wütet nach umstrittener Elfer-Entscheidung!).

Wesentlich entspannter als im Interview nach dem Spiel gegen Mattersburg trat der Tormann der Hartberger im amüsanten Wordrap mit Ligaportal auf.

Der Wordrap mit Hartberg-Keeper Rene Swete



