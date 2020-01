LASK verliert Testspiel gegen ZSKA Moskau knapp mit 1:2!

Details Samstag, 25. Januar 2020 13:57

Der LASK hat sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien verloren. Österreichs Vizemeister musste sich dem sechsfachen russischen Meister ZSKA Moskau knapp mit 1:2 geschlagen geben. Nikola Vlasic, der im vergangenen Sommer für kolportierte 15,7 Millionen Euro von Everton zu ZSKA gewechselt war, schnürte einen Doppelpack (16., 88.). Den einzigen Treffer der Linzer erzielte Neuzugang Husein Balic in der 60. Minute. Das nächste Vorbereitungsspiel absolvieren die Athletiker am kommenden Mittwoch gegen den dänischen Klub Silkeborg IF (15 Uhr).

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Aufstellung LASK: Schlager; Filipovic (61. Wostry), Trauner (61. Celic), Wiesinger (61. Ramsebner); Potzmann (45. Renner), Michorl (61. Müller), Holland (61. Haudum), Ranftl (61. Reiter); Frieser (45. Balic), Joao Klauss (45. Raguz), Goiginger (61. Tetteh)

Valerien Ismael resümiert: „Ich denke, dass das ein sehr gutes Spiel gegen einen starken Gegner war. Wir haben es geschafft, mit einer sehr, sehr hohen Intensität zu spielen. Ich denke, dass man in der Anfangsphase gemerkt hat, dass die Spritzigkeit fehlt, danach ist es aber immer besser geworden. Das Gegentor kurz vor dem Ende ist ärgerlich, zumal wir in diesem Spiel sehr viel gearbeitet haben. Wir haben nun aber zwei Wochen Zeit bis zum Start. Ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Wir sind zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und haben keine verletzten Spieler.“

