Verstärkung für die SPG Altach/Vorderland! Die 22-jährige Tirolerin Lena Triendl gehört von nun an dem Kader der Spielgemeinschaft an. Die Flügelspielerin kommt aus der deutschen Bundesliga vom SV Werder Bremen ins Rheindorf und unterschreibt bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Beim SV Werder Bremen hatte bekanntlich ja auch Miroslav Klose, seit vergangenen Sommer Chefcoach des SCR Altach bei den Männern in der ADMIRAL Bundesliga, eine Fußball-Station (2004-2007) in seiner Weltklasse-Karriere.

Lena Triendl kennt heimische Liga aus Zeit bei Wacker Innsbruck

Durch das Karriereende von Jasmine Kirchmann und der schweren Verletzung von Sandra Aloi bestand Handlungsbedarf, diese Ausfälle zu kompensieren. Diese Lücke schnell zu schließen wird Triendl von der sportlichen Leitung zugetraut, da die 22-Jährige variabel einsetzbar ist und die heimische Liga bereits aus ihrer Zeit bei Wacker Innsbruck kennt.

Im Sommer 2021 wechselte sie vom Tiroler Hauptstadtclub nach Deutschland zum SC Sand, ehe es eine Saison später zum SV Werder Bremen ging. In der Hansestadt von der Weser brach Triendl aber bereits vergangene Woche die Zelte wieder ab. Beide Parteien einigten sich auf die Auflösung des Vertragsverhältnis.



Nach Julia Kofler, Sabrina Horvat und Francesca Calò ist Triendl bereits die vierte Spielerin mit Werder-Vergangenheit, welche nun für Altach aufläuft. Lena erhält die Rückennummer 8 und steigt mit Vorbereitungsstart am Montag, den 16. Jänner, ins Training ein.

"Ein echter Glücksgriff für uns"

Tobias Thies, Sportlicher Leiter SPG: „Mit Lena Triendl ist uns ein echter Glücksgriff gelungen. Die ehemalige U-Nationalspielerin bringt das gewisse Etwas mit, welche das Team von Bernhard Summer nach dem Wegfall von Kirchmann und Aloi benötigt. Lena funktioniert in der Offensive auf vielen Positionen, ebenso bringt sie im Spiel gegen den Ball Qualitäten mit nach Altach.“



Lena Triendl: „Es war mein Wunsch, zurück nach Österreich zu kommen und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass der SCRA mir diese Möglichkeit gegeben hat. Jetzt gilt es eine gute Vorbereitung zu absolvieren, um anschließend in der Liga den 2. Platz zu attackieren.“

Fotocredit: SCRA