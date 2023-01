Julia Mak verstärkt ab sofort die FK Austria Wien Frauen. Die 22-Jährige wechselt vom SKN St. Pölten nach Wien-Favoriten und steht bereits im Training unter Neo-Coach Stefan Kenesei.

101 Bundesliga-Spiele mit 22 Jahren

Die Defensivspielerin feierte 2015/16 im Alter von nur 15 Jahren ihr Bundesliga-Debüt, damals noch für die Carinthians-Spittal/Drau. 2016 folgte der Wechsel zum DFC Leoben, ehe sich Mak ein weiteres Jahr danach Sturm Graz anschloss. Mit den Grazerinnen wurde sie 2018/19 Vizemeisterin und holte 2020/21 den dritten Platz hinter den Veilchen. Zur Saison 2021/22 wechselte Mak zum Serienmeister SKN St. Pölten.

Insgesamt absolvierte die Kärntnerin bereits 101 Spiele in der Frauen-Bundesliga sowie 14 Partien im heimischen Cup-Bewerb. Dazu kommen weitere 35 Länderspiele für Österreichs Nachwuchsnationalteams. Ihr rot-weiß-rotes Debüt gab Mak im Februar 2016 für das U16-Team (3 Einsätze), zwölfmal kam sie für die U17 zum Einsatz und 20 Spiele machte sie für die U19. Im Sommer 2021 stand sie erstmals im Kader von Teamchefin Irene Fuhrmann.

"War nicht umsonst zuletzt bei St. Pölten"

Sportliche Leiterin Lisa Makas: "Wir sind sehr froh, eine Spielerin wie Julia Mak für uns begeistert und verpflichtet zu haben. Sie passt als junge Spielerin ideal zu unserem Weg und bringt zudem viel Qualität mit, nicht umsonst war sie jahrelang in den Nationalteams und zuletzt bei St. Pölten. Es freut uns, Julia bei uns zu haben."

Neuzugang Julia Mak: "Ich freue mich wirklich sehr, ab sofort Teil der Austria-Familie zu sein und bei einem so jungen, spielfreudigen Team die nächsten Entwicklungsschritte zu setzen. Die ersten Trainingseinheiten am Platz waren schon sehr vielversprechend und ich kann es kaum erwarten im neuen Trikot aufzulaufen. Dabei möchte ich so viele Einsatzminuten wie möglich sammeln und das Team bestmöglich unterstützen, um eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen."

𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗪𝗶𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗸 ✍️



Die 22-Jährige wechselt vom @SKNStPoelten nach Wien-Favoriten und steht bereits im Training unter Neo-Coach Stefan Kenesei. 💜



ℹ️ Infos & Stimmen: https://t.co/obCgFtspql#faklive #FAK

📸 @MrShaked pic.twitter.com/gHMzIeZIe9 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 13, 2023

Fotocredit: FAK