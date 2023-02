Am 11. Oktober 2021 feierte der LASK den Spatenstich der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl, nur 16 Monate später rollte am Sonntagabend erstmals der Ball. Unter dem Motto „Ladies First“ wurde der LASK-Frauenmannschaft die Ehre zuteil, im Rahmen des Soft Openings der Raiffeisen Arena ein Testspiel gegen die Sportunion Geretsberg zu bestreiten. Standesgemäß und angelehnt ans Gründungsjahr der Linzer Athletiker erfolgte der Ankick um 19:08 Uhr.

Torschützin Mayr: „Wertschätzung für Frauenfußball“

In der 19. Minute folgte der nächste historische Moment: Kapitänin Katharina Mayr kam im Strafraum an den Ball und schloss wuchtig ab – 1:0!

Die 23-Jährige geht damit als erste Torschützin in der Raiffeisen Arena in die schwarz-weißen Geschichtsbücher ein: „Das ist natürlich ein absolut geniales Gefühl. Dass uns der LASK wenige Tage vor der Eröffnung der Raiffeisen Arena den Vortritt lässt, ist ein großartiges Zeichen der Wertschätzung.“

Die Athletikerinnen siegten im Test gegen den Zweitligisten aus Geretsberg schließlich souverän mit 4:1 (2:1).

Organisatorischer Testlauf

Abseits vom Sportlichen nutzte der LASK das Soft Opening auch als organisatorischen Testlauf, um die Spieltags-Abläufe im Vorfeld des anstehenden Eröffnungsspiels gegen den SC Austria Lustenau (24. 2., 20.30 Uhr) zu erproben: Alle Drehkreuze, die sieben Stadionkioske sowie die beiden 60 Quadratmeter großen Videowalls – alles wurde durchgecheckt. Mit rund 3500 Besuchern in der Raiffeisen Arena wurde zudem der österreichische Pflichtspiel-Rekord im Frauenklubfußball (rund 2800, SKN St. Pölten vs. AS Roma) übertroffen: „Dass so viele Fans unserem Ruf in die Raiffeisen Arena gefolgt sind und für eine Topkulisse gesorgt haben, freut mich sehr. Die Raiffeisen Arena ist ein Leuchtturmprojekt für den LASK und ganz Oberösterreich – unsere Vorfreude auf die Eröffnung am 24. Februar ist mit dem heutigen Soft Opening noch ein Stück größer geworden“, sagte LASK-Präsident Dr. Siegmund Gruber.

Offiziellen Segen erhalten - Noch 5 Tage zur Eröffnung

Kurz vor dem Ankick erhielt die Raiffeisen Arena den offiziellen Segen durch den Linzer Diözesanbischof Manfred Scheuer, der dem LASK zur neuen Heimstätte gratulierte und den Rasen weihte – das saftige Grün entpuppte sich für die LASK-Frauenmannschaft in den folgenden 90 Minuten als entsprechend guter Boden.

Beim LASK blickt nun alles mit Spannung und Vorfreude auf den 24. Februar: Am Freitagabend (20.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) empfangen die Schwarz-Weißen den SC Austria Lustenau in der ADMIRAL Bundesliga zum Eröffnungsspiel der Raiffeisen Arena.

Über 10.000 Tickets sind bereits abgesetzt, Abotickets und der sogenannte „LASK-Doppelpack“ – ein Kombi-Ticket für die Heimspiele gegen Lustenau und Salzburg (12. 3.) – sind nach wie vor im LASK-Onlineshop erhältlich.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at