Die am heutigen Tag 18 Jahre jung werdende Linda Natter bleibt in Altach! Die Mellauerin verlängert um ein Jahr bei der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland und geht somit zumindest bis Sommer 2024 auf Torejagd für die Vorarlberginnen.

Auf besten Weg zur BL-Torjägerkrone und dann zur EM

„Torschützin, unsere Nummer 9: Linda Natter!“, diese Ansage hallte in der laufenden Saison schon so einige Male durch die CASHPOINT Arena. Satte 26 Treffer in 19 Partien gelangen der flinken Stürmerin bereits in Liga und Pokal 2022/23. In der Frauen-Bundesliga führt die ÖFB-Nachwuchs-Teamspielerin aus Vorarlberg 4 Runden vor Saisonende die Schützenliste mit 17 Toren vor ihrer Klubkollegin Eileen Campbell (14) an.

Ebenso treffsicher ist die Bregenzerwälderin im Nationaldress unterwegs. 10 Mal netzte sie bereits für Österreich ein, mit der U19 geht es diesen Sommer zur Europameisterschaft nach Belgien.

Fotocredit: SCR Altach