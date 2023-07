Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Außenverteidigerin Verena Hanshaw hat ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann mit Michela Croatto eine junge Debütantin nachnominiert.

Top-Scorer-Quote in vergangener Saison beim SK Sturm Graz

Die frischgebackene 21-Jährige stand in der vergangenen Frauen Bundesliga-Saison für den SK Sturm Graz in 16 von 18 Ligaspielen auf dem Platz. Dabei erzielte die Linksbeinerin 9 Treffer und bereitete 9 weitere Tore vor. Nach Ablauf der vergangenen Saison wechselte die 1,64 Meter große, ehemalige Nachwuchs-Teamspielerin vor kurzem zum Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig.

ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann zur Nachnominierung der jungen Verteidigerin, geboren in Villach: „Leider hat sich der bereits befürchtete Ausfall von Verena Hanshaw bestätigt. Mit Michela Croatto haben wir uns für eine junge, flexibel einsetzbare Spielerin entschieden, die noch dazu ein Linksfuß ist und einige Tore in der abgelaufenen Saison für Sturm Graz erzielt hat. Mit dem Wechsel zu RB Leipzig hat sie Ambitionen, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Wir freuen uns auf Micki und sind gespannt, wie sie sich bei uns präsentieren wird."



Zudem gibt es auch "grünes Licht" bei Torfrau Isabella Kresche, deren Teilnahme am Lehrgang auf Grund einer Schulterblessur bis vor kurzem noch offen gewesen ist.

Das Teamcamp der ÖFB-Auswahl startet am Dienstag, 11. Juli 2023 im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf. Eine Woche später, am 18. Juli, trifft die Fuhrmann-Elf in einem Test-Länderspiel in der ERGO Arena in Wiener Neustadt (19:45 Uhr, live auf ORF Sport+) auf Island.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), (ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/8/2 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/26/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/98/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/92/3), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1),

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/68/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/105/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie (FC Zürich Frauen/SUI/28/7), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/133/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/9/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/108/15)

ANGRIFF: CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/4/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/30/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/1/0) WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2)

Auf Abruf: Anna BEREUTER (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), DORDIC Jelena (First Vienna FC 1894/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber