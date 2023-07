Der Österreichische Fußball-Bund veröffentlicht den Spielplan der ADMIRAL Frauen Bundesliga-Saison 2023/24. Die 42. Saison der heimischen Frauen Bundesliga startet am Wochenende vom 26./27. August in die neue Spielzeit. Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten gastiert in der 1. Runde beim FK Austria Wien. Vorjahres-Vizemeister SK Sturm Graz empfängt zum Saisonauftakt Aufsteiger SPG SC Lustenau/FC Dornbirn Ladies. HIER der gesamte Spielplan.

Für Neuzugang Eleni Rittmann und die SPG SCR Altach/FFC Vorderland kommt es in Runde 2 zum ersten Topspiel der neuen ADMIRAL Frauen-Bundesliga-Saison, wenn der Vorjahres-Dritte aus Vorarlberg Vizemeister SK Sturm Graz empfängt.

Letzte Runde vor Winterpause am 10. - 12. November

Ein erstes Topspiel in der neuen Saison gibt es in der 2. Runde (2./3. September) zwischen dem Vorjahresdritten SPG SCR Altach/FFC Vorderland und dem SK Sturm Graz. Das erste Vorarlberger Derby zwischen der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies und der SPG SCR Altach/FFC Vorderland steigt in der 7. Runde am Wochenende vom 21./22. Oktober.

Die letzte Runde vor der Winterpause wird am Wochenende vom 10.-12. November ausgetragen. Der Frühjahresauftakt steigt vom 15.-17. März 2024. Die genauen Spielansetzungen und Anstoßzeiten werden zeitnah bekanntgegeben.



Die erste Runde des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cups wird nach der 2. Bundesliga-Runde am Wochenende vom 9.-10. September ausgetragen. Die 2. Runde des heimische Frauen-Pokalwettbewerbs steigt am 18./19. November. Die Auslosung erfolgt am 25. Juli.

Spielplan 1. Runde ADMIRAL Frauen Bundesliga 2023/24

FC Wacker Innsbruck vs. SPG SCR Altach/FFC Vorderland

26./27.08.2023, Sportplatz Wiesengasse C



FK Austria Wien vs. spusu SKN St. Pölten

26./27.08.2023, Austria Mädchen AKA Haidestraße



FC Blau Weiss Linz/Union Kleinmünchen vs. FC Bergheim

26./27.08.2023, Andrea Binder Arena



SK Sturm Graz vs. SPG SC Lustenau/FC Dornbirn Ladies

26./27.08.2023, Messendorf Trainingszentrum



SoccerCoin USV Neulengbach vs. First Vienna FC 1894

26./27.08.2023, Wienerwaldstadion

Zückt die Kalender, der 𝐒𝐩𝐢𝐞𝐥𝐩𝐥𝐚𝐧 der neuen Saison 2023/24 ist da 📆😍



Alle Infos ℹ️ https://t.co/IfEzXfJw1e #AFBL pic.twitter.com/6wipeuKGW6 — ADMIRAL Frauen Bundesliga (@oefbFrauenBL) July 7, 2023

Fotocredit: SPG SCR Altach/FFC Vorderland