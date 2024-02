Das Frauen-Nationalteam beendet den ersten Lehrgang des Jahres an der spanischen Mittelmeerküste im malerischen Marbella mit einem 1:1-Remis gegen WM-Achtelfinalist Dänemark. Beim sechsten Aufeinandertreffen mit den Skandinavierinnen sorgt Barbara Dunst für den Treffer der ÖFB-Elf. Damit gelang den rot-weiß-roten Damen eine adäquate Antwort auf die unlängst empfindliche Pleite gegen England, bei der man sich sieben Gegentreffer einfing.

Druckvolle Anfangsphase wird früh belohnt

Teamchefin Irene Fuhrmann rotiert ihre Startelf beim 100. Länderspiel von Innenverteidigerin Virginia Kirchberger im Vergleich zur Niederlage gegen England auf sechs Positionen. Im Tor kommt Jasmin Pal zu ihrem vierten Einsatz im Nationalteam, außerdem starten Celina Degen, Laura Feiersinger, Nicole Billa, Annabel Schasching und Verena Hanshaw gegen die Nummer 13 der FIFA-Weltrangliste von Beginn an.

Die ÖFB-Frauen starten druckvoll in das Aufeinandertreffen im Marbella Football Center und attackieren die Däninnen früh in der eigenen Hälfte. Die Belohnung lässt keine Viertelstunde auf sich warten. Barbara Dunst erobert den Ball in der gegnerischen Hälfte und geht mit Tempo in Richtung dänisches Tor. Mit ihrem ersten Abschluss sorgte die Frankfurt-Legionärin per Linksschuss für die Führung in der 11. Minute. Es ist der zwölfte Team-Treffer für die Steirerin.

Nach einer knappen halben Stunde hält Jasmin Pal ihr Team mit einer guten Parade gegen die Däninnen im Spiel (25.), die kurz darauf durch Madrid-Spielerin Caroline Moller eine weitere gute Chance kreieren (26.). Die ÖFB-Elf kommt nach knapp einer halben Stunde zum nächsten nennenswerten Abschluss. Nach einer Corner-Variante von rechts versucht es Verena Hanshaw mit einem flachen Schuss auf das kurze Eck (34.). Es bleibt bei der knappen 1:0-Pausenführung.

Dänisches Ausgleichstor besorgt Endstand

Irene Fuhrmann bringt zur Pause mit Sarah Puntigam und Katharina Naschenweng zwei frische Kräfte für Katharina Schiechtl und Celina Degen. Diese können den schnellen Ausgleich der Däninnen allerdings nicht verhindern. Nach flacher Hereingabe von rechts netzt Pernille Harder aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich in der 50. Minute. Knapp zehn Minuten später zappelt der Ball im Tor von Maja Ostergaard, doch Schiedsrichter Jason Barcelo gibt den Treffer von Nicole Billa wegen vorangegangenem Foulspiel von Lilli Purtscheller nicht (59.).

In den Schlussminuten kommen die Österreicherinnen zur besten Gelegenheit nach dem Seitenwechsel. Nach vorangegangenem Foul an Eileen Campbell tritt Marie Höbinger an der Strafraumkante zum Freistoß an, Maja Ostergaard kann mit einer guten Parade klären (89.). Die Schlussoffensive der ÖFB-Elf bleibt dann unbelohnt, am Ende steht ein 1:1-Remis.

"...wir können schon zufrieden sein"

Teamchefin Irene Fuhrmann: „Es war ein hart umkämpftes Unentschieden gegen einen richtig starken Gegner, der in der Weltrangliste vor uns steht. Ich denke, wir können schon zufrieden sein, vor allem nach dem Test gegen England. Rückblickend war es ganz wichtig, das Team elf Tage hier in Marbella zusammen zu haben, gegen zwei Top-Nationen. Wir haben im technisch, taktischen Bereich einiges probiert und können daraus einige Schlüsse für die bevorstehende EM-Qualifikation ziehen."

Jubilarin Virginia Kirchberger: „Ich glaube, vor allem in der ersten Hälfte waren wir sehr kompakt, haben unser Pressing gut umgesetzt und mit Ball viel Ruhe gehabt. Nach der Pause haben wir zwar etwas nachgelassen, gegen so einen guten Gegner war es aber dennoch eine ordentliche Leistung. Ich bin sehr stolz auf mein 100. Spiel und denke, so richtig realisieren werde ich es erst in ein paar Tagen.“

"...klare Steigerung zum letzten Spiel"

Marie Höbinger: „Es war eine klare Steigerung zum letzten Spiel. Wir sind super in die Partie gestartet, zum Schluss hätten wir uns noch mehr zutrauen können und müssen in der Offensive noch gefährlicher sein, um das zweite Tor zu schießen. Wir haben viele Inhalte in diesem Lehrgang trainiert und können diese in den kommenden Lehrgängen zu Schwerpunkten machen. Der Punkt heute war für uns als Team wichtig, um mit neuer Kraft in den EM-Qualifikationslehrgang zu starten.“

Sarah Zadrazil: „Das Ergebnis war gut und wichtig für uns, von der Performance her war aber nicht alles perfekt. Wir hatten schon mehr Ballbesitz, aber dennoch zu wenige klare Chance kreiert. Daran müssen wir arbeiten. Nach dem Spiel gegen England war die Leistung heute klar positiv. Wir waren in der Defensive viel stabiler und grundsätzlich ist es heute ein Schritt in die richtige Richtung gewesen.“

Verena Hanshaw: „Es war ein intensives Spiel, anfangs hatten wir noch zu viele Ballverluste und individuelle Fehler, das Spiel mit dem Ball war heute aber klar besser. Es war ein hart erkämpftes Unentschieden, dass heute in Ordnung geht. Wir beenden den Lehrgang mit einem positiven Gefühl. Wir wissen, was wir zu tun haben und wo wir uns weiter verbessern müssen.“

In Nations League wartet Liga A

Für das ÖFB Frauen-Nationalteam geht es nach dem elftätigen Trainingslehrgang an der spanischen Mittelmeerküste am morgigen Donnerstag zurück nach Österreich.

Am Dienstag, 5. März 2024 werden im schweizerischen Nyon die Gegnerinnen der ÖFB-Auswahl für die im April startenden European Qualifiers ermittelt. Dank des erfolgreichen Abschneidens der Fuhrmann-Elf bei der UEFA Women´s Nations League im Vorjahr starten die Österreicherinnen erneut in der Liga A. Mögliche Gegner sind unter anderem Weltmeister Spanien und Nachbarn Deutschland.

____________

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber