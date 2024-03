Fünf Tage nach Ende des ersten Lehrgangs des Jahres im spanischen Marbella ist der Blick beim Frauen-Nationalteam auf die Auslosung der European Qualifiers am Dienstag, 5. März 2024 um 13 Uhr (live auf ORF Sport+) in der UEFA-Zentrale in Nyon (CH) gerichtet.

„Nachbarschaftsduell gegen Deutschland als Zuschauermagnet hätte seinen Reiz"

Dank der Leistungen in der UEFA Women´s Nations League im Herbst mit Platz zwei in der Gruppe A2 mit Frankreich, Portugal und Norwegen werden die ÖFB-Frauen von Teamchefin Irene Fuhrmann abermals in der höchsten Liga, der Liga A, antreten und dabei aus Lostopf 2 gelost. Es warten somit unter anderem mögliche Topspiele gegen Deutschland, Frankreich oder Weltmeister und Premieren-Sieger der Nations League, Spanien.

Teamchefin Irene Fuhrmann vor der morgigen Auslosung: „Klar ist, dass wir durch den neuerlich geänderten Modus in der EM-Qualifikation auf sehr starke Gegner treffen. Es gibt keinen konkreten Wunsch für die Auslosung, wenngleich ein Nachbarschaftsduell gegen Deutschland als Zuschauermagnet seinen Reiz hätte.

Den drei Heimspielen kommt aber so oder so eine besondere Bedeutung bei, deshalb hoffen wir auf die volle Unterstützung von den Rängen wie im letzten Herbst in der Nations League. Sechs unserer zehn Punkte haben wir mit dem Rückhalt unserer Fans in den heimischen Stadien gemacht.“

"Es gibt ja eine kleine Rivalität mit Deutschland"

Auch FC Liverpool-Legionärin Marie Höbinger liebäugelt vor der Auslosung am Dienstag mit einem Nachbarschaftsduell: „Es gibt schon den ein oder anderen Wunsch, aber am Ende müssen wir es natürlich nehmen, wie es kommt.

Wir freuen uns alle extrem auf eine starke Gruppe, die uns so oder so erwarten wird, um uns genau mit solchen Gegnern wieder zu messen. Es gibt ja eine kleine Rivalität mit Deutschland, darum würde ich mich über dieses Duell schon freuen.“

"Nachbarschaftsduell mit Deutschland wäre natürlich ein cooles Los"

Ein solches hätte auch für FC Bayern München-Legionärin Sarah Zadrazil einen speziellen Reiz: „Ein Nachbarschaftsduell mit Deutschland wäre natürlich ein cooles Los und sehr attraktiv, nicht zuletzt für die Fans.“

Außenverteidigerin Verena Hanshaw meint: „Ich habe keinen speziellen Wunschgegner, sondern bin einfach froh, dass wir es geschafft haben, wieder in der Liga A an den Start zu gehen. Wir werden das Los nehmen, wie es kommt und blicken mit Spannung nach Nyon.“

Die Gruppenphase der European Qualifiers wird für die ÖFB-Auswahl – ident zur Nations League im vergangenen Herbst – in einer Vierergruppe mit je zwei Duellen (Heim und Auswärts) gegen jede Nation ausgetragen. Gelingt am Ende der Gruppenphase Platz eins oder zwei, qualifiziert sich das Frauen-Nationalteam auf direktem Weg für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz.

Beendet die ÖFB-Elf die European Qualifiers-Gruppenphase auf Platz drei oder vier, folgt im Herbst 2024 eine zusätzliche Play-Off-Phase.

Die Lostöpfe der Liga A:

Topf 1: Spanien, Frankreich, Deutschland, Niederlande.

Topf 2: England, Dänemark, Italien, Österreich.

Topf 3: Island, Belgien, Schweden, Norwegen.

Topf 4: Irland, Finnland, Polen, Tschechien

Termine der European Qualifiers Gruppenphase:

1.–2. Spieltag: 3.–9. April 2024

3.–4. Spieltag: 29. Mai – 4. Juni 2024

5.–6. Spieltag: 10.-16. Juli 2024

Weitere Termine:

Auslosung Play-Off-Phase: 19. Juli 2024

Play-Off-Runde 1: 23.-29. Oktober

Play-Off-Runde 2: 27. November – 3. Dezember 2024

Auslosung EM-Endrunde: 16. Dezember 2024

EM-Endrunde Schweiz: 2.-27. Juli 2025

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber