Das U17 Frauen-Nationalteam startet in die zweite und entscheidende EM-Qualifikationsrunde in Kroatien. Am Freitag, 8. März 2024, wartet auf die Auswahl von Teamchef Patrick Haidbauer mit Gastgeber Kroatien die erste von drei Hürden auf dem Weg zur EM-Endrunde in Schweden (5. bis 18. Mai 2024). Des Weiteren treffen die Österreicherinnen auf Belgien (11. März) und Ungarn (14. März). Alle drei EM-Qualifikationsspiele sind live auf ÖFB TV zu sehen.

"Insbesondere Kroatien im ersten Spiel wird ein heißer Fight werden"

Wenige Tage nach dem Test-Länderspieldoppel gegen Polen (0:3, 0:1) im Rahmen des Lehrgangs Ende Februar in der Türkei steht das U17 Frauen-Nationalteam bereits kurz vor der entscheidenden Qualifikationsrunde auf dem Weg zur EM-Endrunde in Schweden. Während die Teilnahme an der Endrunde im Vorjahr knapp verpasst wurde, hat die Elf von Teamchef Patrick Haidbauer die Qualifikation für das Turnier in Schweden fest im Visier.

Teamchef Patrick Haidbauer, der personell lediglich auf Ronja Leidler (ÖFB Frauen-Akademie) verzichten muss: „Auch wenn die beiden Spiele gegen Polen ergebnistechnisch nicht positiv ausgegangen sind, hat das nichts an unserer Überzeugung und dem Glauben geändert, die zweite Qualifikationsrunde erfolgreich zu beenden und die Endrunde in Schweden zu erreichen.

Die beiden Tests haben uns noch einmal finale Erkenntnisse geliefert und uns auf die bevorstehenden, unangenehmen Duelle in Kroatien bestens vorbereitet. Insbesondere Kroatien im ersten Spiel wird ein heißer Fight werden, aber auch mit Belgien und Ungarn warten schwierige Duelle, in denen Details entscheiden werden. Ich bin zu einhundert Prozent überzeugt, dass wir die richtige Mentalität, Physis und Power haben."

Die erste Qualifikationsrunde beendete das U17 Frauen-Nationalteam als Gruppenerster der Gruppe A4 mit neun Punkten aus drei Spielen, gefolgt von Deutschland auf Platz zwei (6 Punkte). Um die erste U17-EM-Teilnahme nach 2019 zu erreichen, müssen die Österreicherinnen ihre Gruppe erneut als Tabellenerster beenden.

Die Qualifikationsspiele in der Übersicht:

ÖSTERREICH - Kroatien, Freitag, 08.03.2024, 12:30 Uhr (Dugopolje, S.C. Hrvatskih vitezova)

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 11.03.2024, 15:00 Uhr, (Dugopolje, S.C. Hrvatskih vitezova)

Ungarn - ÖSTERREICH, Donnerstag, 14.03.2024, 12:30 Uhr, (Omis, Andelko Marusic-Ferata)

ÖFB-Frauen-U17-Team-KADER:

BAUER Giulia (SGS Essen/GER), DIKE Dionna (ÖFB Frauen-Akademie), FUCHS Emma (SK Sturm Graz), GLABONJAT Victoria (SK Sturm Graz), GRABENHOFER Vivien (ÖFB Frauen Akademie), HEIPLIK Emma (ÖFB Frauen-Akademie), HERBST Ella (ÖFB Frauen-Akademie), HIRNER Paulina (LASK Linz), HOKE Sophie (ÖFB Frauen-Akademie), ILLINGER Valentina (ÖFB Frauen-Akademie), KECKEIS Maja (ÖFB Frauen-Akademie), KERSCHBAUMER Alina (ÖFB Frauen-Akademie), KRASSNIG Tina (ÖFB Frauen-Akademie), LUEGER Denise (ÖFB Frauen-Akademie), MAKALIC Emira (ÖFB Frauen-Akademie) ,NINDL Lena (FK Austria Wien), OSL Anna (ÖFB Frauen-Akademie), PAMMINGER Alessia (FC Red Bull Salzburg), PÖTZL Valentina (ÖFB Frauen-Akademie), SPINN Greta (ÖFB Frauen-Akademie), TRINKL Sarah (ÖFB Frauen-Akademie)

Auf Abruf:

APFELTHALER Carina (ÖFB Frauen-Akademie), BERTSCH Mia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), DORFER Florentine (ÖFB Frauen-Akademie), GÖSSLER Elena (SK Sturm Graz), HOFSCHWEIGER Anika (SPG Union Kleinmünchen/FC Blau Weiß Linz), INNERHOFER Jana (SPG Union Kleinmünchen/FC Blau Weiß Linz), NIMMRICHTER Lea (ÖFB Frauen-Akademie), SCHÄFER Emily (FK Austria Wien), SCHOBER Lara-Celine (SK Sturm Graz), SCHWEITZER Mavie (LASK Linz), TAUCHER Ilvy (ÖFB Frauen-Akademie), TUPPINGER Dayna (ÖFB Frauen-Akademie), WILLIMEK Piia (ÖFB Frauen-Akademie).

Fotocredit: ÖFB/Marino Fotografie