Die Auslosung der European Qualifiers hat dem ÖFB Frauen-Nationalteam am frühen Dienstagnaachmittag das erhoffte Nachbarschaftsduell mit Deutschland beschert. Die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann bekommt es in der Gruppe A4 der Liga A zwischen April und Juli zudem mit Island und Polen zu tun, wie die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon (CH) heute ergeben hat.

"Auf Duelle mit Deutschland freuen wir uns sehr, denn sie haben eine ganz besondere Brisanz"

ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann nach der Auslosung in Nyon: „Ich denke, dass wir sehr privilegiert sind, erneut in der Liga A an den Start gehen zu dürfen und damit die Möglichkeit bekommen, uns direkt für die EM zu qualifizieren. Auf die Duelle mit Deutschland freuen wir uns natürlich sehr, denn sie haben eine ganz besondere Brisanz. Es ist richtig geil, gegen eine Nation mit so viel Tradition und einer erfolgreichen Vergangenheit zu spielen.

Gegen Island erwarten wir uns ein Duell auf Augenhöhe, wenngleich wir im vergangenen Jahr ein freundschaftliches Duell knapp mit 0:1 verloren haben. Polen ist die große Unbekannte für uns, aber man hat gesehen, dass sie in den letzten Jahren – auch im Nachwuchs – gute Arbeit geleistet haben. Wir werden in allen sechs Gruppenspielen an unser Limit gehen müssen, um uns zu behaupten."

"Ich bin zufrieden mit der Auslosung und guter Dinge, dass..."

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zeigt sich nach der Auslosung zuversichtlich: „Mit Deutschland haben wir natürlich genau das Los bekommen, was sich alle gewünscht haben. Ich bin zufrieden mit der Auslosung und guter Dinge, dass unser Frauen-Nationalteam realistische Chancen hat, sich auf direktem Weg für die EM 2025 in der Schweiz zu qualifizieren."

Dank des zweiten Platzes in der UEFA Women´s Nations League-Gruppenphase im vergangenen Herbst geht das ÖFB Frauen-Nationalteam abermals in der höchsten Liga – der Liga A – an den Start. Beendet die ÖFB-Elf die Gruppenphase der European Qualifiers nach sechs Spieltagen auf Platz eins oder zwei, qualifiziert sich die Auswahl von Irene Fuhrmann direkt für die EM 2025 in der Schweiz. Bei einem Erreichen des dritten oder vierten Platzes geht es im Herbst 2024 in zwei Play-Off-Runden um eines der sechzehn EM-Tickets.

Alle Infos zu den Spielorten und Anstoßzeiten werden zeitnah bekanntgegeben.

Die Gruppen der European Qualifiers Liga A:

Gruppe A1: Niederlande, Italien, Norwegen, Finnland

Gruppe A2: Spanien, Dänemark, Belgien, Tschechien Gruppe A3: Frankreich, England, Schweden, Irland Gruppe A4: Deutschland, Österreich, Island, Polen Termine der European Qualifiers Gruppenphase:

1.–2. Spieltag: 3.–9. April 2024

3.–4. Spieltag: 29. Mai – 4. Juni 2024

5.–6. Spieltag: 10.-16. Juli 2024

Weitere Termine:

Auslosung Play-Off-Phase: 19. Juli 2024

Play-Off-Runde 1: 23.-29. Oktober

Play-Off-Runde 2: 27. November – 3. Dezember 2024

Auslosung EM-Endrunde: 16. Dezember 2024

EM-Endrunde Schweiz: 2.-27. Juli 2025