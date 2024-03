Frohe Kunde beim Tabellenzweiten der Frauen-ADMIRAL Bundesliga, dem SCR Altach. Der heute eine Verlängerung im Doppelpack vermeldet! Sowohl Kapitänin Francesca Calò als auch Außenverteidigerin Sabrina Horvat halten dem Ländle-Klub die Treue. Die beiden Stammspielerinnen verlängern ihre Verträge vorzeitig bis zum Saisonende 24/25.

"Sabrina und Francesca haben großen Anteil daran, dass wir aktuell mit nur sechs Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga stellen"

Doppelt hält besser. Mit der 28-jährigen Schweizerin und der 26-jährigen Vorarlbergerin kann SCRA-Trainer Bernhard Summer weiterhin auf zwei Stützen in der Defensive bauen. Die beiden erfahrenen Spielerinnen kamen im Mai 2022 nach Altach. In den eineinhalb Jahren lief das Duo mittlerweile 33-mal gemeinsam für den Sportclub auf.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Wenn Stammspielerinnen verlängern, ist das immer ein gutes Zeichen. Es beweist, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und ebenso, dass die Spielerinnen diesen Pfad mit uns beschreiten möchten. Sabrina und Francesca haben großen Anteil daran, dass wir aktuell mit nur sechs Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga stellen.“

"Den zweiten Platz in der Liga zu halten, ist unser großes Ziel"

Francesca Calò: „Es ist mir in jedem Spiel eine Ehre meine Teamkolleginnen als Kapitänin aufs Feld zu führen. Ich freue mich sehr, dies auch in der kommenden Saison zu tun. In der laufenden Spielzeit haben wir noch einiges vor: Den zweiten Platz in der Liga zu halten, ist unser großes Ziel.“

Sabrina Horvat: „Für mich als Vorarlbergerin ist es fantastisch zu sehen, was in den letzten Jahren hier in Altach im Frauenfußball entstanden ist. Deshalb war es für mich eine einfache Entscheidung, beim SCRA zu bleiben. Ich schätze das Team und den gesamten Verein sehr. Mit Spannung blicke ich unseren nächsten Herausforderungen entgegen.“

