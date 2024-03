Die Halbfinal-Begegnungen des SPORTLAND Niederösterreich Frauen Cups der Saison 2023/24 stehen an. ORF Sport+ zeigt die Partien spusu SKN St. Pölten gegen First Vienna FC 1894 und SPG SCR Altach/FFC Vorderland gegen den FK Austria Wien am Samstag, 30. März ab 12:55 Uhr live in der Konferenz.

Nach dem (Be-)Achtungserfolg bei Serienmeister SKN St. Pölten zuletzt in der Liga (0:0) wollen die Fußball-Frauen von der Wiener Austria auch im Cup für Furore sorgen und den Sprung ins Finale schaffen. In der Cashpoint Arena in Altach wartet auf die Violetten allerdings eine wahre Challenge.

Vienna träumt nach erstem Halbfinaleinzug der Klubhistorie vom Finale

Titelverteidiger spusu SKN St. Pölten trifft zuhause auf den First Vienna FC 1894. Erst vor fünf Tagen standen sich beide Teams in der ADMIRAL Frauen Bundesliga auf der Hohen Warte in Wien-Döbling gegenüber. Durch einen Last-Minute-Treffer von Vienna-Kapitänin Claudia Wasser feierten die Wienerinnen beim 1:1-Remis einen Punktgewinn. St. Pölten musste sich durch das Unentschieden zum zweiten Mal in Folge in der Liga mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Im Cup-Viertelfinale Anfang März setzte sich Titelverteidiger St. Pölten in Neulengbach mit 3:1 nach Verlängerung durch. Die Vienna gewann zuhause gegen Zweitligist LASK mit 3:2 und feierte damit den ersten Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger St. Pölten hält bei neun Cup-Siegen.

Im Westen Österreichs empfängt Vorjahres-Finalist SPG SCR Altach/FFC Vorderland den FK Austria Wien in der Cashpoint Arena. In der Liga gab es im November zuletzt ein 1:1-Remis im Ländle. Beide Teams sind im Frühjahr noch ungeschlagen. Die Gäste aus Wien-Favoriten schrieben zuletzt mit einem 0:0-Remis bei Serienmeister St. Pölten positive Schlagzeilen. Altach konnte dank zweier Siege bis auf einen Punkt an Tabellenführer St. Pölten aufrücken. Im Cup-Viertelfinale feierten beide Teams zuletzt klare Erfolge. Altach/Vorderland setzte sich zuhause mit 4:0 gegen den FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen durch. Die Wiener Austria überraschte mit einem 3:0-Erfolg beim SK Sturm Graz.

"Werden unsere Mentalität und unser Herz am Platz lassen"

SKN St. Pölten-Trainerin Liése Brancao: „Das Spiel gegen die Vienna im Cup-Halbfinale wird sicherlich sehr eng zugehen. Wir wollen unsere Gegnerinnen von Anfang an dominieren und kontrollieren und vor dem Tor effizienter sein. Von der Einstellung her haben wir nach dem Remis gegen die Austria dann gegen die Vienna schon eine Reaktion gezeigt, einzig vom Ergebnis her hat es nicht gereicht. Am Samstag wollen und müssen wir das Spiel gewinnen.“

Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist enorm, wir werden auf allen Ebenen am Anschlag sein müssen und an unsere Grenzen gehen. Wir werden unsere Mentalität und unser Herz am Platz lassen und versuchen, spielerische Akzente zu setzen und offensiv gefährlicher zu sein als am vergangenen Samstag. Wir wollen die Energie innerhalb des Vereins und unserer Fans mitnehmen und dieses Spiel positiv bestreiten.“

"Für mich ist die Austria das „most underrated“ Team der Liga"

Bernhard Summer (Foto), Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Wir sind gewarnt, weil die Wiener Austria aktuell richtig gut drauf ist und in den vergangenen Wochen Top-Ergebnisse abgeliefert hat, darunter das Remis gegen St. Pölten in der Liga und der Cup-Viertelfinalsieg bei Sturm Graz. Die Tabellensituation in der Liga täuscht da meiner Meinung nach ein wenig.

Für mich ist die Austria das „most underrated“ Team der Liga. Unser letztes Duell war ein 1:1-Remis, es sind immer sehr enge und schwierige Duelle. Wir wissen, dass wir alles auf dem Platz geben werden müssen, um zu bestehen und das Finalticket zu lösen.“

Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Es herrscht sehr große Vorfreude vor diesem Halbfinale. Bisher haben wir im Cup in dieser Saison eine sehr tadellose Leistung in allen Spielen gezeigt. Wenn du es einmal ins Halbfinale geschafft hast, willst du natürlich ins Finale kommen.

Dafür brauchen wir in Altach aber einen ganz starken Tag, weil Altach ein Top-Teams ist. Wir sind gut gestartet im Frühjahr, wollen die Euphorie mitnehmen und ich bin von meinem Team überzeugt, aber es muss ein super Tag werden, an dem alles passt. Der Finaleinzug wäre ein großer Wunsch von uns.“

Die Halbfinal-Spiele im Überblick:

spusu SKN St. Pölten – First Vienna FC 1894

Samstag, 30. März 2024, 13:00 Uhr, Sport Zentrum NÖ (live auf ORF Sport+)

SPG SCR Altach/FFC Vorderland – FK Austria Wien

Samstag, 30. März 2024, 13:00 Uhr, Cashpoint Arena (live auf ORF Sport+)

Fotocredit: ÖFB/Franz Kopf und GEPA-ADMIRAL