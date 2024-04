Einen Tag nach der Ankunft in Oberösterreich hat das Frauen-Nationalteam mit den intensiven Vorbereitungen auf die European Qualifiers begonnen und eine erste Trainingseinheit in Windischgarsten absolviert. Unter den Augen von ÖFB Sportdirektor Peter Schöttel läutet das Frauen-Nationalteam damit offiziell den Countdown für den Schlager gegen Deutschland (mit Trainer und HSV-Legende Horst Hrubesch) am 5. April 2024 (20:30 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von ADMIRAL) in der Raiffeisen Arena in Linz sowie das Auswärtsspiel gegen Polen am 9. April (18 Uhr, live auf ORF Sport+) in Gdynia ein.

„Hoffen, die Fans am Freitag in Linz mit einer guten Leistung mitreißen zu können"

„Dass die EM-Qualifikation gleich mit diesem Highlight-Spiel gegen Deutschland für uns beginnt, ist für Spielerinnen, Betreuerinnen und Fans gleichermaßen eine tolle Geschichte. Schon beim letzten Duell im EM-Viertelfinale 2022 in England haben wir uns gut präsentiert und die Partie am Ende nur knapp verloren. Wir hoffen, die Fans am Freitag in Linz mit einer guten Leistung mitreißen zu können und setzen gerade in so einem Nachbarschaftsduell auf die größtmögliche Unterstützung. Auch darauf wird es am Ende ankommen“, so der Sportdirektor bei seinem Besuch im Hotel Dilly - Das Nationalpark Resort.

Annabel Schasching und Lisa Kolb blicken dem ersten Heimspiel gegen die DFB-Elf mit besonderer Vorfreude entgegen. Für beide Oberösterreicherinnen ist das Duell in Linz nicht nur ein spezielles Heimspiel, sondern zugleich das persönlich erste, mögliche Aufeinandertreffen mit Deutschland.

„Deutschland gegen Österreich hat immer einen besonderen Stellenwert und sorgt für Brisanz"

„Grundsätzlich ist bei Nachbarschaftsduellen immer ein besonderer Reiz im Spiel. Außerdem kennt man viele Spielerinnen des Gegners. Gerade gegen Deutschland will man zeigen, was man kann. Deutschland gegen Österreich hat immer einen besonderen Stellenwert und sorgt für Brisanz, egal in welcher Sportart. Für mich persönlich wird es das erste Mal sein, dass ich in der Raiffeisen Arena bin. Die Vorfreude ist extrem groß, weil auch viele Freunde und die Familie vor Ort sein werden“, weiß Annabel Schasching, die beim letzten Duell mit der DBF-Elf im EM-Viertelfinale 2022 nicht zum Einsatz gekommen ist.

„Uns ist bewusst, was uns mit Deutschland am Freitag erwarten wird. Wir werden eine absolute Top-Leistung brauchen, dazu wenige Fehler machen dürfen. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir mit Gegnern dieser Art mithalten können, wenn wir unsere Leistung bringen. Gerade bei diesem Spiel geht es für beide Teams sicherlich auch ein Stück weit um den Stolz. Über allem steht für uns aber am Ende die EM-Qualifikation“, bestätigt auch Lisa Kolb.

„Es fühlt sich schön an, wieder ´nach Hause` zu kommen"

Für Arsenal London-Legionärin Laura Wienroither hatte die erste gemeinsame Einheit eine besondere Bedeutung. 338 Tage nach ihrer Kreuzbandverletzung im Champions League-Halbfinalrückspiel gegen den VfL Wolfsburg stand die 33-fache Teamspielerin erstmalig wieder für das Frauen-Nationalteam auf dem Trainingsplatz.

„Ich freu mich so sehr, dass ich wieder da bin. Es fühlt sich schön an, wieder „nach Hause“ zu kommen. Ich habe das Team wirklich vermisst, umso schöner ist es jetzt wieder da zu sein. In all den Monaten habe ich gelernt, dass man immer alle Momente genießen soll und das werde ich zu einhundert Prozent machen“, so die England-Legionärin nach ihrer Rückkehr.

Siehe auch:

ÖFB-Frauen: Zwei Nachnominierungen zum Auftakt in Windischgarsten

Tickets für Deutschland-Schlager weiterhin verfügbar

Drei Tage vor dem Duell mit den achtfachen Europameisterinnen aus Deutschland sind im Vorverkauf bereits knapp 6000 Tickets abgesetzt. Karten für das Topspiel können online sowie in der LASK-Geschäftsstelle in der Raiffeisen Arena und im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung erhältlich, ein zusätzliches Kontingent gibt es auf oeticket.

VIP-Tickets für die Business-Club-Tribünen B14 und B15 sind ebenfalls online buchbar.

Achtung: Vor Ort wird es keine Tageskassa geben. Der Online-Ticketkauf ist bis zum Anpfiff möglich. Ab 17:30 Uhr gibt es beim Stadionvorplatz einen Ticket-Service-Point zur Unterstützung beim Online-Ticketkauf.