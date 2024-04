Was für ein Sport-Spektakel-Wochenende in Linz. Samstag, 6. April, in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga das Match zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und RZ Pellets WAC (ab 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), Sonntag der traditionelle Linz Marathon. Und den Auftakt bildet Freitagabend, den 5. April, das ÖFB-Frauen-Nationalteam in der European Qualifiers, wenn in der Raiffeisen Arena in Linz kein Geringerer wie die zweifachen Weltmeisterinnen aus Deutschland um den sympathischen Trainer Horst Hrubesch zu Gast ist (20:30 Uhr, live auf ORF1, präsentiert von ADMIRAL).

„Gegen eine Top-Nation wie Deutschland werden wir Sahne-Tag benötigen"

Einen Tag vor dem prestigeträchtigen Aufeinandertreffen mit den zweifachen Weltmeisterinnen und Nachbarinnen aus Deutschland ist das ÖFB-Team vom Team-Camp in Windischgarsten nach Linz übersiedelt, wo die Österreicherinnen am späten Donnerstag-Vormittag das Abschlusstraining in der Raiffeisen Arena absolviert haben.

„Gegen eine Top-Nation wie Deutschland werden wir morgen einen Sahne-Tag benötigen. Um gegen sie punkten zu können, werden wir vom Anpfiff weg absolut präsent auf dem Platz sein müssen und im Spiel gegen den Ball hoch konzentriert agieren. In Ballbesitz müssen wir clever sein und unsere Chancen, die wir bekommen, nützen“, blickt Teamchefin Irene Fuhrmann auf das erste Heimspiel gegen die DFB-Elf der Geschichte. „Ich denke, dass wir uns in den letzten Jahren stark entwickelt haben. Gleichzeitig wissen wir, mit welcher Präsenz das deutsche Teams agiert, gerade im Strafraum. Es gilt, sie so gut und lange wie möglich vom eigenen Tor fernhalten“, so die Teamchefin weiter. „Cooler Gegner, noch cooleres Stadion, das wird morgen ein großes Highlight" Auch Kapitänin Sarah Puntigam blickt der Neuauflage des EM-Viertelfinales von 2022 mit Optimismus entgegen: „Ein cooler Gegner, ein noch cooleres Stadion, das wird morgen ein großes Highlight für uns alle werden. Deutschland ist seit Jahren auf Top-Niveau, überzeugt nicht nur mit unglaublicher spielerischer Qualität, sondern auch im physischen Bereich. An einem guten Tag können wir mithalten, das haben wir bei der Euro 2022 gesehen. Dafür muss eine jede Spielerin an ihre Grenzen gehen.“ Die Oberösterreicherin Laura Wienroither, die erstmals seit knapp einem Jahr wieder zum Aufgebot der ÖFB-Elf gehört, bestätigt ihre Kapitänin vor dem besonderen „Heimspiel“ in der Raiffeisen Arena: „Wir sind top-motiviert auf dieses Nachbarschaftsduell, da braucht es eigentlich nicht mehr. Uns ist klar, dass sie eine unglaubliche Qualität im Kader haben. Dennoch wollen und können wir sie ärgern. Wir nehmen uns viel vor für dieses Spiel, das muss auch mittlerweile unser Anspruch sein. Gleichzeitig kommen wir mit unserer Underdog-Rolle sehr gut zurecht.“