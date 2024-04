Die LASKlerinnen nehmen weiter Kurs auf die ADMIRAL Frauen-Bundesliga. Nach dem 7:0-Kantersieg in Graz vor einer Woche präsentierte sich der Spitzenreiter der 2. Liga - siehe Tabelle - auch heute wieder im Torrausch und setzte sogar noch ein paar Treffer drauf: Mit dem 11:0 über den Tabellenzehnten SV Horn feiern die Linzerinnen den höchsten Saisonsieg. Katharina Mayr steuerte allein vier Treffer bei.

Katharina Mayr war die Spielerin der Partie gegen die Waldviertlerinnen, erzielte binnen 25 Minuten vor der Pause vier Treffer beim 11:0-Torefestival.

Mavie Schweitzer eröffnet Torreigen

Die Linzerinnen beanspruchten die erste Tormöglichkeit gleich für sich. Jana Kofler behauptete den Ball gut in der eigenen Hälfte und schickte Katharina Mayr in die Tiefe, die scheiterte aber an Horn-Torfrau Zotter (4.). Die Linzerinnen gingen in der 11. Spielminute in Führung: Tereza Kubickova schickte Katharina Mayr auf Reisen, die legte vor dem Tor quer auf Mavie Schweitzer – 1:0. Nur fünf Minuten später folgte die nächste Linzer Jubeltraube. Nach einem schnellen Einwurf brachte Tea Krznaric einen scharfen Ball in die Mitte, wo Katharina Mayr lauerte und zum 2:0 einschob.

Der LASK war klar feldüberlegen und pochte auf den nächsten Torerfolg – der ließ nicht lange auf sich warten und war ein Déjà-vu vom zweiten Treffer. Schneller Einwurf von Farthofer auf Krznaric, die den Ball in die Mitte auf Mayr brachte. Eiskalt schob sie zum 3:0 ein (25.). Zwei Zeigerumdrehungen später stellte Schwarz-Weiß schon auf 4:0. Nach einem Krammer-Corner stieg Tea Krznaric hoch und köpfte wuchtig ein (27.). Es wurde immer deutlicher: Nach einer Flanke von links verlängerte eine Horn-Verteidigerin den Ball ungewollt auf die freistehende Katharina Mayr, die locker das 5:0 markierte (32.). Noch vor der Halbzeit machten die Athletikerinnen das halbe Dutzend voll. Nach einem präzisen Laufpass von Jana Kofler behauptete sich Katharina Mayr erneut gegen die Torfrau und stellte auf 6:0 (40.).

Simone Krammer sorgt für zweistellige Torausbeute

Der Spitzenreiter aus Oberösterreich kam energisch aus der Kabine, legte den nächsten Treffer nach. Mavie Schweitzer nutzte einen Horner Fehlpass und flankte in die Mitte auf Simone Krammer, die zum 7:0 einköpfte (46.). Die Linzerinnen fanden Torchance um Torchance vor. Linda Schöser tänzelte sich filigran von rechts in den Strafraum, ließ sämtliche Gegenspielerinnen wortwörtlich im Regen stehen und netzte zum 8:0 ein (57.).

Das 9:0 resultierte aus einem schnellen Vorstoß durch die Mitte. Uneigennützig legte Simone Krammer vor dem Tor auf Edina Avdic (66.). In der 73. Spielminute kam Tea Krznaric mit viel Tempo in den Strafraum und spitzelte auf Simone Krammer, die die zweistellige Führung fixierte – 10:0.

Der LASK dominierte die Partie nach Belieben und erhöhte in der 80. Minute erneut. Katharina Mayr brachte den Stanglpass auf Celina Prieler – 11:0. Das war auch der Endstand und unsere Athletikerinnen feiern mit dem 11:0 den höchsten Saisonsieg!

„Heute haben wir Ball und Gegner dominiert"

LASK-Cheftrainer Benjamin Stolte: „Heute haben wir Ball und Gegner dominiert. Wenn man das Haar in der Suppe sucht, kann man die vielen Abseits-Stellungen und die Chancenauswertung bemängeln. Trotz allem war es ein souveräner Auftritt unserer Mannschaft, das gibt uns Rückenwind für die kommenden Spiele. Da wollen wir so viel wie möglich punkten, alles andere kommt von selbst.“

LASK: Mühleder – Nemcova (46. Sensenberger), Kerschbaummayr, Kubickova, Farthofer (69. Kreuzer) – Mayr, Kofler, Krammer, Krznaric, Schöser (69. Prieler) – Schweitzer (59. Avdic)

Tore: Schweitzer (11.), Mayr (16., 25., 32., 40.), Krznaric (27.), Krammer (46., 74.), Schöser (57.), Avdic (66.), Prieler (80.)

Fotocredit: LASK