Claudia Wasser ist die Spielerin der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Die 28-jährige Stürmerin des First Vienna FC 1894 erhält bei der jährlichen Wahl 59 Punkte und liegt damit 28 Zähler vor den beiden ex aequo auf Platz zwei liegenden Kontrahentinnen Maria Mikolajova (spusu SKN St. Pölten Rush/31 Punkte) und Verena Volkmer (FK Austria Wien/31 Punkte). Auf dem dritten Platz landen – ebenfalls punktgleich – die beiden U20 Frauen-Nationalteamspielerinnen Valentina Mädl (spusu SKN St. Pölten Rush/19 Punkte) und Nicole Ojukwu (First Vienna FC 1894/19 Punkte).

„Haben unglaubliche Saison gespielt und so eine zusätzliche Auszeichnung ist natürlich sehr schön"

„Ich freue mich extrem und bin natürlich auch sehr stolz, aber nicht nur auf mich, sondern auf das gesamte Team, denn so eine Auszeichnung gewinnt man definitiv nicht alleine. Wir haben eine unglaubliche Saison gespielt und so eine zusätzliche Auszeichnung ist natürlich sehr schön", so die frischgekürte Spielerin der Saison im Rahmen der Übergabe der Trophäe durch ADMIRAL-Sponsoring-Manager Lorenz Kirchschlager und Ligamanagerin Carina Wenninger auf der Hohen Warte.

Neben den Trainer:innen und Sportdirektor:innen der zehn Bundesligisten gaben bei der vom ÖFB zum insgesamt vierten Mal durchgeführten Wahl zur Spielerin der Saison erstmalig auch die zehn Kapitäninnen der Bundesligisten ihre Stimmen ab. Claudia Wasser wurde insgesamt acht Mal auf Platz eins gewählt.

Wasser erzielte in dieser Spielzeit 12 Saisontore in der ADMIRAL Frauen Bundesliga und ist damit treffsicherste Akteurin des First Vienna FC 1894.

Mark Dobrounig, Trainer des First Vienna FC 1894 zur Auszeichnung seiner Stürmerin und Kapitänin: „Claudia ist eine überragende Persönlichkeit und Leaderin, die auf dem Platz immer Leistung bringt. Sie verdient sich diese Auszeichnung absolut, denn sie hat uns in dieser Saison mit vielen wichtigen Toren Spiele mitentschieden."

Nach Lisa Kolb (2021/USV Neulengbach), Annabel Schasching (2022/SK Sturm Graz) und Eileen Campbell (2023/SPG SCR Altach/FFC Vorderland) geht die Auszeichnung zur Spielerin der Saison damit zum ersten Mal an eine Spielerin des First Vienna FC 1894.

Wahl zur Spielerin der Saison 2023/24: Endergebnis Top-10

1. Claudia Wasser (First Vienna FC 1894): 59 Punkte

2. Maria Mikolajova (spusu SKN St. Pölten Rush): 31 Punkte

2. Verena Volkmer (FK Austria Wien): 31 Punkte

3. Valentina Mädl (spusu SKN St. Pölten Rush): 19 Punkte

3. Nicole Ojukwu (First Vienna FC 1894): 19 Punkte

4. Sarah Mattner-Trembleau (spusu SKN St. Pölten Rush): 14 Punkte

5. Mateja Zver (spusu SKN St. Pölten Rush): 13 Punkte

6. Laura Krumböck (SK Sturm Graz): 12 Punkte

7. Katharina Schiechtl (FK Austria Wien): 10 Punkte

7. Alemdina Sisic (FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen): 10 Punkte

8. Modesta Uka (SK Sturm Graz): 9 Punkte

9. Eileen Campbell (bis Dezember 2023 SPG SCR Altach/FFC Vorderland): 8 Punkte

10. Vina Crnoja (FC Bergheim): 5 Punkte

Erstmals auch Torfrau und Trainer:in der Saison gekürt

Zum ersten Mal in der Geschichte der österreichischen Frauen Bundesliga zeichnet der ÖFB auch die Torfrau der Saison 2023/24 aus. Die Premieren-Trophäe für die beste Torhüterin der ADMIRAL Frauen Bundesliga sichert sich SK Sturm Graz-Torfrau Mariella El Sherif mit 61 Punkten.

Der österreichischen U20 Frauen-Nationalteamtorhüterin folgen Carina Schlüter (spusu SKN St. Pölten Rush) mit 57 Punkten auf Rang zwei sowie Larissa Haidner (FK Austria Wien) auf dem dritten Platz.

Wahl zur Torfrau der Saison 2023/24: Endergebnis Top-5

1. Mariella El Sherif (SK Sturm Graz): 61 Punkte

2. Carina Schlüter (spusu SKN St. Pölten Rush): 57 Punkte

3. Larissa Haidner (FK Austria Wien): 48 Punkte

4. Larissa Rusek (SoccerCoin USV Neulengbach): 46 Punkte

5. Pia Piplits (First Vienna FC 1894): 26 Punkte

Bei der erstmaligen Wahl zum Trainer der Saison geht der Titel ebenfalls nach Wien-Döbling auf die Hohe Warte. Mit 76 Punkten gewinnt First Vienna FC 1894-Cheftrainer Mark Dobrounig mit großem Abstand vor FK Austria Wien-Coach Stefan Kenesei (41 Punkte) und Meister-Trainerin Liése Brancao vom spusu SKN St. Pölten Rush (36 Punkte).

„Ich bin natürlich ein wenig überrascht über die Auszeichnung und das Ergebnis, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, weil es in der Liga sehr viele gute Trainerinnen und Trainer gibt. Ich freue mich sehr und möchte mich vor allem bei meinem Trainer- und Betreuerteam sowie den Spielerinnen bedanken, ohne die so eine Saison nicht möglich gewesen wäre“, so der 34-jährige Cheftrainer der Vienna-Frauen.

Wahl zum Trainer der Saison 2023/24: Endergebnis Top-5

1. Mark Dobrounig (First Vienna FC 1894): 76 Punkte

2. Stefan Kenesei (FK Austria Wien): 41 Punkte

3. Liése Brancao (spusu SKN St. Pölten Rush): 36 Punkte

4. Bernhard Summer (SPG SCR Altach/FFC Vorderland): 28 Punkte

5. Klaus Stocker (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies): 24 Punkte

Fotocredit: ÖFB/Jonas Dormann