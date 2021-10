Der SK Sturm Graz hat den Status als Nummer zwei in der ADMIRAL Bundesliga gefestigt. Die Grazer bejubelten zu Hause gegen die SV Ried einen knappen 1:0-Heimsieg. Jakob Jantscher erzielte in herrlicher Manier den Siegtreffer. Sturm verkürzt den Abstand auf Tabellenführer Salzburg auf acht Punkte. Die Rieder sind nun Tabellenfünfter.

Jantscher bringt Sturm mit Geniestreich in Führung

Die Grazer hatten das Spielgeschehen von Beginn an im Griff. Den ersten Schuss gaben die Blackys in der 9. Minute ab: Prass zog nach einem Einwurf ab, scheiterte aber mit seinem Flachschuss an Sahin-Radlinger. In der 18. Minute fanden die Hausherren die erste richtig gefährliche Chance vor, doch Jantscher konnte die Vorarbeit von Yeboah nicht im Tor unterbringen.

Nachdem Niangbo das Tor der Oberösterreicher mit einem Volley nur knapp verfehlt hatte, traf Jakob Jantscher nur wenig später zum 1:0. Der 32-Jährige ließ Reiner mit einem schnellen Haken aussteigen und schlenzte das Leder herrlich ins lange Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Kelvin Yeboah die Führung erhöhen können, doch sein Schuss aus spitzem Winkel rauschte haarscharf am Tor vorbei (45.+3).

Ried kann Sturm nie richtig gefährden

Die Grazer legten auch in der zweiten Halbzeit viel Tempo an den Tag, wenngleich in der Offensive der letzte Nachdruck sowie die Präzision fehlte. In der 54. Minute fanden dann plötzlich die Rieder eine Riesenchance auf den Ausgleich vor: Nutz scheiterte aber aus spitzem Winkel an Siebenhandl. Auf der anderen Seite hob Jantscher den Ball über Sahin-Radlinger, jedoch auch über das Tor (59.).

Vier Minuten später stieg Wüthrich bei einer Jantscher-Hereingabe hoch, platzierte den Kopfball aber über dem Tor von Sahin-Radlinger (63.). Von den Gästen kam in der Offensive weiterhin wenig bis gar nichts. In der Schlussphase musste die Partie öfters unterbrochen werden: So mussten etwa Stefan Hierländer und Jörg Siebenhandl behandelt werden. Beide konnten aber weitermachen. Schlussendlich hatten die Steirer aber keine Probleme, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

SK Sturm Graz - SV Ried 1:0 (1:0)

Markur-Arena, Graz; 8.100 Zuschauer; SR Jäger

Live-Ticker Sturm Graz gegen SV Ried

Tor: Jantscher (32.)

Startelf Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer, Prass - Niangbo - Yeboah, Jantscher

Startelf SV Ried: Sahin-Radlinger - Reiner, Lackner, Plavotic - Stosic, Ziegl, Offenbacher, Wießmeier - Nutz, Chabbi, Pomer

Gelbe Karten: Gazibegovic, Geyrhofer bzw. Reiner, Bajic

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller