Für den LASK geht es in der ADMIRAL Bundesliga weiter bergab. Eine Woche nach dem 0:1 gegen den WAC mussten sich die Linzer auch dem SCR Altach knapp 0:1 geschlagen geben. Noah Bischof erzielte in der 83. Minute den spielentscheidenden Treffer. Damit übergeben die Altacher die Rote Laterne direkt an die Schwarz-Weißen aus Oberösterreich.

LASK müht sich gegen Altacher Abwehrbollwerk

Die erste gute Möglichkeit des Spiels fanden die Hausherren vor: Hong tauchte nach einem Zuspiel alleine vor Altach-Goalie Casali auf, zielte aber viel zu weit rechts, sodass der Ball weit am Tor vorbeiging (3.). Die Vorarlberger versteckten sich aber nicht und setzten durchaus gute Offensivakzente, die aber unbelohnt blieben.

Von einem fußballerischen Leckerbissen war man in der Raiffeisen-Arena in Pasching sehr weit entfernt. Die Linzer fanden gegen das Abwehrbollwerk der Altacher kaum ein Durchkommen. Bitter für die Gäste: Kapitän Philipp Netzer musste nach einem unglücklichen Zweikampf mit Schmidt verletzt ausgewechselt werden. In der 37. Minute zog Goiginger halblinks im Strafraum ab, scheiterte aber an Casali, der blitzschnell reagierte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff konnte sich der Altach-Keeper bei einem Hong-Kopfball auszeichnen.

Altach gelingt der Lucky Punch

Der LASK war zwar auch in der zweiten Halbzeit optisch überlegen, wenngleich es in der Offensive nach wie vor an Entschlossenheit mangelte. Zudem agierten die Hausherren an vorderster Front zumeist überhastet. In der 69. Minute fand der LASK eine Großchance vor: Goiginger drang in den Strafraum ein, umkurvte Casali, traf jedoch nicht ins leere Tor, sondern nur die Stange.

So witterten die Vorarlberger ihre Chance: Nachdem die Gäste mit einer Doppelchance gescheitert waren (Bischof schoss neben das verwaiste Tor), gelang den Schützlingen von Damir Canadi kurz darauf tatsächlich der Lucky Punch: Edokpolor setzte Bischof mit einem starken Zuspiel gut in Szene, sodass der Unglücksrabe von kurz vorhin in den Strafraum eindringen konnte und Schlager mit einem Schuss ins lange Eck überraschte - 0:1 (83.).

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

LASK - SCR Altach 0:1 (0:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; SR Harkam

Live-Ticker LASK - SCR Altach

Tor: Bischof (83.)

LASK: Schlager – Flecker, Boller, Luckeneder, Renner – Holland, Grgic (66. Michorl) – Horvath (65. Karamoko), Hong (77. Balic), Goiginger (81. Monschein) – Schmidt

SCR Altach: Casali – Dabanli, Netzer (33. Strauss), Zwischenbrugger, N'Diaye – Bukta (65. Mischitz), Thurnwald (91. Aigner), Haudum, Tartarotti (65. Bischof), Edokpolor – Nuhiu

Gelbe Karten: Keine bzw. Haudum, Dabanli, Strauß

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth