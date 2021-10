Der FC Red Bull Salzburg hat erwartungsgemäß den Einzug ins Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cups geschafft. Die Bullen bejubelten auswärts gegen Zweitligist SKN St. Pölten einen deutlichen 3:0-Erfolg. Guindo (30.), Adamu (73.) und Kristensen (90.+1) erzielten die Treffer für den Titelverteidiger.

Kurioser Treffer bringt Salzburg in Führung

Die St. Pöltner spielten in der Anfangsphase gut mit und versuchten, die Bullen mit ihren eigene Waffen zu schlagen. Die Wölfe gingen früh drauf und störten die Bullen bereits in deren eigenen Hälfte. In der 19. Minute fanden die Salzburger aber die erste gute Chance vor: Adamu prüfte Stolz mit einem Flachschuss, den der SKN-Goalie stark parieren konnte.

Danach übernahm der Bundesliga-Serienmeister immer mehr das Kommando, was nach einer halben Stunde zum Führungstreffer führte: Guindo hielt eine zu lang geratene Flanke von Ludewig gerade noch im Spiel gehalten und Richtung zweite Stange gebracht. SKN-Goalie Stolz und Riegler sahen dem Ball zu, wie er im Tor landete - 0:1 (30.).

Bullen dominieren in allen Belangen

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Bullen das Kommando: Seiwald setzte in der 52. Minute im gegnerischen Sechzehner nach und erkämpfte sich den Ball, ehe er Adamu perfekt in Szene setzte. Dessen Abschluss mit dem Außenrist gerät jedoch zu zentral. Doch auch auf der anderen Seite gab es eine Topchance: Davies behauptete sich nach einem langen Ball und legte ab auf Ulysses Llanez, dessen Direktabnahme von Mantl entschärft werden konnte.

Salzburg drückte mit Fortdauer der zweiten Halbzeit aber immer mehr auf den zweiten Treffer. Und nachdem Roko Simic die Riesenchance alleine vor Stolz ausgelassen hatte, traf Juniors Adamu in der 73. Minute zum 0:2. Aaronson bediente den U21-Teamspieler mit einem präzisen Zuspiel, das Adamu im kurzen Eck verwertete (73.). Für den 3:0-Endstand sorgte Rasmus Kristensen in der 91. Minute. Der Däne köpfelte nach einer Aaronson-Ecke ein.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; 3.444 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: Guindo (30.), Adamu (73.), Kristensen (90.+1)

St. Pölten: Stolz - Lang, Riegler, Salamon (83./Halper) - Davies (63./Vucenovic), Keiblinger, Conte, Llanez, Barlov (67./Alar) - Gschweidl (46./Kovacevic), Hong (63./Tanzmayr)

Salzburg: Mantl - Ludewig (46./Seiwald), Onguene, Wöber, Guindo (77./Bernardo) - Sucic (77./Kristensen), Capaldo, Kjaergaard (62./Aaronson), Diambou - Adeyemi (46./Simic), Adamu

Gelbe Karten: Salamon, Barlov, Kovacevic bzw. Diambou

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images