Der SK Sturm Graz hat am vierten Spieltag der UEFA Europa League sensationell einen Punkt gegen Real Sociedad geholt. Die Grazer trotzten dem aktuellen Tabellenführer der spanischen Primera Division ein 1:1 ab. Jakob Jantscher brachte einen personell geschwächten SK Sturm in der 38. Minute in Führung. Sörloth gelang in der 53. Minute der Ausgleich.

Jantscher bringt Sturm sensationell in Führung

In der 2. Minute hatten die Gäste aus Graz gleich Glück, dass Silva an einer Hereingabe knapp vorbei segelte. In der 16. Minute rettete Siebenhandl den SK Sturm mit einer starken Parade bei einem Schuss von Sörloth. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit wurde der Tabellenführer der Primera Division immer dominanter. David Affengruber bewahrte die Grazer in der 28. Minute dank einer herrlichen Abwehraktion vor der Linie vor dem Rückstand.

In Führung gingen aber die Steirer - und das völlig überraschend: Geyrhofer spielte einen langen Ball in die Tiefe, wo sich Sarkaria auf der rechten Seite stark durchsetzte und einen idealen Stanglpass spielte. Jantscher löste sich geschickt von seinem Gegenspieler und schoss ins leere Tor ein - 0:1 (38.). Portu fand vor dem Seitenwechsel noch eine Topchance auf den Ausgleich vor, doch Siebenhandl sicherte die sensationelle Sturm-Pausenführung.

Sturm bringt sensationelles Remis über die Zeit

Die Spanier übernahmen auch nach dem Seitenwechsel das Kommando und kamen kurz nach Wiederbeginn verdient zum Ausgleich: Sörloth stand nach einer Ecke goldrichtig und drückte den Ball über die Linie - 1:1 (53.). Mit Fortdauer der zweiten Halbzeit spielten sich die Basken eine Torchance nach der anderen heraus: Zunächst drehte Januzaj den Ball knapp am Tor vorbei, ehe Siebenhandl bei einem Schuss von Munoz rettete (63.). Sechs Minuten später kratzte Ljubic einen Schuss von der Linie (69.).

Nachdem die Steirer in der zweiten Halbzeit weitere Topchancen der Spanier schadlos überstanden hatten, mussten sie in der Nachspielzeit den vermeintlich entscheidenden Gegentreffer hinnehmen, doch dieser zählte wegen Abseits zu Recht nicht. Damit bejubelten die Grazer den ersten Punkt in dieser Europa-League-Saison.

UEFA Europa League, 4. Spieltag

Real Sociedad - SK Sturm Graz 1:1 (0:1)

Estadio de Anoeta, San Sebastian; SR Treimanis (LVA)

Live-Ticker Real Sociedad - SK Sturm Graz

Tore: Sörloth (53.) bzw. Jantscher (38.)

Real Sociedad: Remiro - Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz (83./Salguero) - Januzaj, Zubimendi, Merino, David Silva - Portu (65./Barrenetxea), Sörloth (83./Isak)

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Geyrhofer, Wüthrich, Dante - Affengruber - Ljubic, Prass - Niangbo (83./Wels) - Sarkaria, Jantscher (72./Kuen)

Gelbe Karten: Zubimendi bzw. Wüthrich, Kuen, Siebenhandl

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: IMAGO / Agencia EFE