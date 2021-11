Die Abschlusspartie der 15. Runde in der ADMIRAL Bundesliga war an Dramatik kaum zu überbieten. Der SK Sturm Graz drehte zu Hause gegen den LASK einen 0:3-Rückstand und durfte sich am Ende über einen Punkt freuen. Die Steirer holen sich damit den zweiten Tabellenplatz zurück. Der LASK ist Tabellenvorletzter.

LASK schenkt Sturm drei Stück ein

Obwohl die Anfangsphase in diesem Traditionsduell ausgeglichen verlaufen war, entwickelte sich der Spielstand im Laufe der ersten Halbzeit zu einer eindeutigen Angelegenheit. Den ersten Treffer der Linzer erzielte Lukas Grgic in der 26. Minute: Ein Eckball getreten von Hong landete etwas glücklich vor den Füßen von Grgic, der aus kurzer Distanz abzog und das Leder wuchtig ins Tor schoss - 0:1 (26.).

Nach diesem Gegentor verloren die Grazer völlig den Faden und die Gäste aus Oberösterreich setzten die Hausherren weiter unter Druck. Sechs Minuten nach dem ersten Treffer legten die Athletiker nach: Über Potzmann, Horvath und Nakamura gelangte der Ball zu Goiginger, der flach auf Karamoko spielte. Der 22-Jährige zog ab, Affengruber fälschte den Schuss unhaltbar für Siebenhandl ab - 0:2 (32.).

Kurz darauf erhöhte Sascha Horvath mit einem Traumtor auf 0:3. Der 25-Jährige übernahm eine Freistoß-Hereingabe von Goiginger direkt und lupfte das Leder mit viel Gefühl und hervorragender Technik über Siebenhandl ins Tor (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Sturm aber verkürzen: Sarkaria stand bei einem Stanglpass goldrichtig und musste aus kürzester Distanz nur mehr einschieben - 1:3 (44.).

Sarkaria und Yeboah bringen Sturm zurück ins Spiel

Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit so richtig spannend, nachdem Manprit Sarkaria einen Freistoß direkt via Innenstange verwandelte hatte und so auf 2:3 stellte (64.). Der LASK begann zu zittern und hatte Glück, dass ein Schuss von Jantscher haarscharf am Tor vorbeigezischt war (70.). Das Schlussspiel der 15. Runde verlief dramatisch und hatte auch in der Schlussphase einiges zu bieten.

Kurz nachdem Rene Renner nach einem Foul an Jantscher mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, glichen die Hausherren tatsächlich aus: Wüthrich legte nach einer Hereingabe vom Jantscher ab für Yeboah, der aus kurzer Distanz nur mehr einschieben musste - 3:3 (79.). Sturm drückte nun sogar auf den Siegtreffer: In der 86. Minute verhinderte Schlager mit einer Glanzparade einen Treffer von Jantscher.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

SK Sturm Graz - LASK 3:3 (1:3)

Merkur-Arena, Graz; SR Gishamer

Live-Ticker Sturm Graz - LASK

Tore: Yeboah (44., 80.), Sarkaria (64.) bzw. Grgic (26.), Karamoko (32.), Horvath (36.)

Sturm: Siebenhandl – Geyrhofer (58. Kuen), Affengruber, Wüthrich – Gazibegovic, Gorenc-Stankovic, Prass, Dante (65. Jantscher) – Niangbo – Yeboah, Sarkaria

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Wiesinger (66. Letard), Renner – Hong, Grgic – Goiginger (76. Schmidt), Horvath (81. Flecker), Karamoko (65. Monschein), Nakamura (66. Balic)

Gelbe Karten: Gazibegovic, Affengruber, Yeboah bzw. Horvath, Grgic, Renner, Boller

Gelb-Rot: Renner (79.)

Foto: GEPA/ADMIRAL