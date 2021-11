Dem SK Austria Klagenfurt ist in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine Riesenüberraschung gelungen. Der Aufsteiger besiegte den in der Liga bis dato ungeschlagenen FC Red Bull Salzburg 2:1. Gemicibasi (30.) und Pink (80.) ließen die Kärntner über den sensationellen Erfolg jubeln. Austria Klagenfurt bleibt damit im eigenen Stadion ungeschlagen.

Turgay Gemicibasi lässt Aufsteiger jubeln

Die jüngste Startelf der Bullen seit fünf Jahren startete gewohnt engagiert und fand auch die erste Chance vor: Aaronson brachte sich in eine gute Schussposition scheiterte aber an Menzel (3.). Kurz darauf feuerte Camara einen Distanzschuss ab und zwang Menzel zur nächsten Parade (4.). In der 17. Minute klopften die Kärntner erstmals an: Florian Rieder zog volley ab, doch Köhn tauchte ab und sicherte die Kugel.

Der Aufsteiger hielt stark dagegen und ging nach einer halben Stunde sogar in Führung: Cvetko eroberte energisch und mit für Referee Harald Lechner noch erlaubten Mitteln den Ball, spielte weiter auf Pink, der das Auge für Turgay Gemicibasi hatte. Der Deutsch-Türke blieb aus 16 Metern cool und schob den Ball überlegt flach ins linke untere Eck. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang den Salzburgern der vermeintliche Ausgleich, doch Sesko stand beim Zuspiel von Kristensen knapp im Abseits.

Klagenfurt gelingt die große Sensation

Österreichs Serienmeister übernahm nach dem Seitenwechsel das Kommando, wenngleich die Hausherren mit ihrer giftigen Art gut dagegenhielten. Dass es für die Salzburger momentan nicht nach Wunsch läuft, war auch in der 65. Minute zu sehen, als Referee Grobelnik nach einem Foul von Gemicibasi auf Elfmeter entschieden hatte. Doch der VAR erkannte, dass sich der Kontakt knapp außerhalb des Strafraums ereignet hatte. Der folgende Freistoß von Adeyemi segelte knapp über das Tor.

In der 80. Minute sorgte Markus Pink für die Vorentscheidung: Der 30-Jährige kam nach tollem Zuspiel von Greil zum Schuss, Salzburg-Keeper Köhn ließ diesen passieren - 2:0. In der Nachspielzeit machte Rasmus Kristensen das Spiel nochmal spannend: Der Däne netzte aus spitzem Winkel zum 1:2 aus Sicht der Bullen ein. Schlussendlich brachte Klagenfurt den überraschenden Sieg über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

Austria Klagenfurt - Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

Wörthersee Stadion, Klagenfurt; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Tore: Gemicibasi (30.), Pink (80.) bzw. Kristensen (90.+1)

Startelf Klagenfurt: Menzel - Paul, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Cvetko, Gemicibasi - Timossi Andersson, Greil, Rieder - Pink

Startelf Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Piatkowski, Guindo - Camara - Bernede, Capaldo - Aaronson - Sesko, Adeyemi

Gelbe Karten: Gemicibasi, Schumacher, Paul bzw. Camara

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images