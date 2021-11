Der TSV Hartberg hat in der 16. Bundesliga-Runde einen Last-Second-Sieg gegen den LASK gefeiert. Der Mann des Spiels war Dario Tadic mit einem Doppelpack. In der 94. Minute drückte der Stürmer-Routinier den Ball über die Linie und setzte die Linzer schachmatt. Der LASK bleibt mit 14 Punkten Tabellenvorletzter, der Rückstand auf Platz sechs beträgt bereits sechs Punkte.

In Hartberg geht es hin und her

Die Anfangsphase in der Hartberger Profertil-Arena verlief schwungvoll mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. In der 8. Minute zog der nach COVID-Erkrankung wiedergenesene Peter Michorl ab, scheiterte aber an TSV-Goalie Swete. Die Oststeirer versuchten, über schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen.

Auch wenn die ganz großen Torchancen in dieser ersten Halbzeit ausblieben, konnte sich die Partie in Hartberg absolut sehen lassen. Gegen Ende der ersten Halbzeit flachte das Spielgeschehen aber stark ab, nachdem sich die Abspielfehler der beiden Teams sowie die Fouls gehäuft hatten.

Tadic gelingt der Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie eher zwischen den beiden Strafräumen ab. Torchancen gab es auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten nicht zu bestaunen. Den ersten Torschuss der Hartberger gab Dario Tadic ab, doch LASK-Keeper Schlager war auf seinem Posten (63.). Hartberg blieb aber giftig und ging nach einer schnellen Kombination in Führung: Heil und Tadic spielten den Doppelpass, sodass der Routinier völlig alleine vor Schlager zum Schuss kam und diesen keine Chance ließ - 1:0 (71.).

Die Gäste aus Oberösterreich gaben sich jedoch nicht geschlagen und starteten eine Schlussoffensive: Nachdem Karamoko in der 83. Minute die große Ausgleichschance noch verpasst hatte, traf er nur zwei Minuten später zum 1:1. Sonnleitner lenkte eine Hereingabe von Hong unglücklich Richtung zweite Stange, wo der Franzose den Ball nur mehr über die Linie drücken musste (85.). Der Lucky Punch gelang aber dem TSV Hartberg in der vierten Minute der Nachspielzeit: Schlager konnte einen Weitschuss von Avdijaj noch abwehren, doch Dario Tadic stand goldrichtig und drückte den Ball über die Linie - 2:1 (90.+4).

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

TSV Hartberg - LASK 2:1 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 0 Zuschauer; SR Hameter

Tore: Tadic (71., 90.+4) bzw. Karamoko (85.)

Hartberg: Swete – Schantl (66. Steinwender), Sonnleitner, Rotter, Gollner – Kainz, Horvat – Niemann (66. Paintsil), Heil, Avdijaj – Tadic

LASK: Schlager – Flecker (76. Letard), Boller, Wiesinger, Potzmann – Holland, Michorl (82. Gruber) – Goiginger (66. Hong), Horvath, Nakamura (76. Schmidt) – Karamoko

Gelbe Karten: Rotter, Gollner, Horvat bzw. Flecker

Foto: Richard Purgstaller