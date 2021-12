Am Mittwochabend ging in der ADMIRAL Bundesliga das Nachtragsspiel aus der 14. Runde SCR Altach gegen den SK Sturm Graz über die Bühne. Und dabei gelang den Steirern nach langer Durststrecke endlich wieder ein voller Erfolg. Die Canadi-Mannen haderten etwas mit dem Schicksal. Zumindest ein Punkt war gegen weitgehendst verhalten agierende Grazer durchaus in Reichweite.

Sarkaria ballert Sturm auf Platz zwei

Nach der letzten Unserie (11 Spiele - ein Sieg) finden sich die Vorarlberger am Tabellenende wieder. Aber auch bei den „Blackies“ war zuletzt mächtig Sand im Getriebe, wie acht sieglose Pflichtspiele verdeutlichen. Dementsprechend zerfahren verläuft bei Dauerregen auch die Anfangsphase. Torchancen sind Mangelware - Kampf und Krampf stehen da wie dort im Vordergrund. Erst in der 25. Minute gelangt Altach-Angreifer Nuhiu zum ersten Torschuss. 27. Minute: Edokpolor bedient Reiter, der setzt das Leder aus bester Position aber über das Gästetor. Sturm kommt kaum zur Entfaltung - Edokpolor lässt die nächste Gelegenheit auf das 1:0 ungenützt (32.). 37. Minute: Nach einem Jantscher-Corner nützt Sarkaria die Gunst der Stunde. Halbzeitstand - Aigner verzieht noch knapp (44.) - Halbzeitstand: 0:1.

Altach bleibt am Tabellenende

Der Vorsprung der Ilzer-Truppe ist doch einigermaßen glücklich. Gelingt es dem Gastgeber nun im zweiten Durchgang effizienter aufzutreten? Den Steirern gelingt es nun wesentlich besser dem Gegner Paroli zu bieten. Wenn auch Bischof per Kopf die erste Möglichkeit für die Hausherren vorfindet (49.). 56. Minute: Ein Jantscher-Schuss verfehlt nur knapp sein Ziel. Mit Fortdauer verstehen es die Gäste nun besser entgegenzuhalten. Aber Altach kommt in der 68. Minute dem Ausgleich sehr nahe. Reiter findet per Kopf jedoch in Keeper Siebenhandl seinen Meister. Nachfolgend sind die Vorarlberger wieder verstärkt am Drücker. Aber mit vereinten Kräften bringt Sturm Graz, Ljubic bzw. Nuhiu kommen noch zu tollen Chancen, den knappen Sieg über die verbleibende Spielzeit.

VORSCHAU: Die Altacher gastieren am Sonntag, 5. Dezember um 14:30 in Wolfsberg. Sturm Graz besitzt bereits am Tag zuvor mit der Startzeit um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen die Admira.

SCR ALTACH - STURM GRAZ 0:1 (0:1)

Cashpoint-Arena, SR: Alan Kijas (NÖ)

ALTACH (4/4/2): Casali, Strauss, Zwischenbrugger, N‘diaye, Mischitz (72. Bukta), Edokpolor (77. Prokop), Reiter (77. Tartarotti), Aigner, Haudum (84. Schreiner), Bischof (84. Bumberger), Nuhiu

STURM GRAZ (4/3/2/1): Siebenhandl, Gazibegovic (61. Jäger), Wüthrich, Affengruber, Dante, Gorenc-Stankovic, Prass (87. Geyrhofer), Ljubic, Sarkaria, Jantscher (86. Borkovic), Yeboah (61. Niangbo)

TOR: 0:1 (37. Sarkaria)

GELBE KARTEN: Gazibegovic, Trainer Ilzer (Sturm)

STÄRKSTE SPIELER: Aigner, Nuhiu bzw. Sarkaria, Ljubic

STIMMEN ZUM SPIEL:

Damir Canadi, Trainer Altach: „Das war eine sehr ordentliche Leistung. Wir waren 90 Minuten ebenbürtig und gehen als unglücklicher Sieger vom Platz. Wir hätten die Partie gewinnen können und müssen.“

Christian Ilzer, Trainer Sturm Graz: „Ein spielerisches Feuerwerk war es keines. Es gab wenige Chancen. Wir hatten eine Super-Cornervariante, die perfekt gegriffen hat. Das war der Schlüssel.“

Photocredit: GEPA/ADMIRAL