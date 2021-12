Serienmeister Red Bull Salzburg ist in der 17. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Bullen drehten einen 0:1-Rückstand gegen den TSV Hartberg und feierten einen 2:1-Heimerfolg. Niemann hatte die Oststeirer früh in Front gebracht (10.). Diese Führung hielt bis zur 79. Minute, als Kristensen den Ausgleich erzielte. Den Siegtreffer erzielte Onguene in Minute 86.

Niemann schockt Bullen früh

Den Hartbergern gelang in der leeren Red-Bull-Arena ein absoluter Traumstart: Ulmer verschätzte sich bei einem hohen Ball in die Spitze und leitete das Leder per Kopf weiter Richtung eigenes Tor, wo Onguene ein Laufduell gegen Noel Niemann leichtfertig verlor. Niemann zog aus 16 Metern ab und versenkte das Spielgerät im Tor - 0:1 (10.).

Die Gäste machten den verunsicherten Bullen das Leben schwer: In der Defensive standen die Oststeirer sattelfest, in der Offensive sorgten sie mit Umschaltmomenten für Gefahr. Der Serienmeister wiederum agierte in der ersten Halbzeit ideenlos und fand im vordersten Drittel keine Lösungen.

Salzburg dreht die Partie spät

Der Tabellenführer tat sich auch nach dem Seitenwechsel schwer und mühte sich gegen weiterhin bissige Hartberger. In der 58. Minute schob Avdijaj den Ball zum vermeintlichen 2:0 für die Gäste über die Linie, doch der Linienrichter hatte den Deutschen im Abseits gesehen. Hauchdünn, aber im Endeffekt wohl eine korrekte Entscheidung.

Nachdem ein Treffer von Adeyemi wohl zu Recht nicht gezählt hatte, gelang Red Bull Salzburg in der 79. Minute der Ausgleich: Kristensen kam nach einer Rückgabe in den Strafraum aus elf Metern zum Schuss und versenkte das Leder via Querlatte im Tor - 1:1 (79.).

Kurz darauf stellte der Tabellenführer die Partie auf den Kopf: Seiwald brachte einen Corner stark ins Zentrum, wo Sesko aus kurzer Distanz an Swete scheiterte. Onguene stand aber goldrichtig und schoss aus kürzester Distanz zum 2:1 ein (86.). Schlussendlich brachten die Bullen den knappen Vorsprung über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 2:1 (0:1)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Live-Ticker Red Bull Salzburg - TSV Hartberg

Tore: Kristensen (79.), Onguene (86.) bzw. Niemann (10.)

Startelf Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Onguene, Ulmer - Diambou, Bernede, Seiwald, Sucic - Adamu, Adeyemi

Startelf Hartberg: Swete - Kainz, Steinwender, Sonnleitner, Gollner, Klem - Horvat - Heil, Avdijaj - Niemann, Tadic

Gelbe Karten: Adeyemi bzw. Horvat, Avdijaj, Swete

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty Images