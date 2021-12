Der SK Sturm Graz muss sich in der 17. Runde der Bundesliga mit einem 1:1-Remis gegen FC Flyeralarm Admira zufrieden geben. Jakob Jantscher hatte die Grazer in der 13. Minute in Führung gebracht, ehe Wilhelm Vorsager noch vor der Pause den Ausgleich erzielte. Sturm bleibt zumindest bis morgen Tabellenzweiter. Die Admira ist Tabellenzehnter.

Jantscher bringt Sturm in Front - Admira gleicht aus dem Nichts aus

Sturm hatte die Partie in der Anfangsphase im Griff und ging folgerichtig früh in Führung: Prass tankte sich mit viel Tempo durch das Mittelfeld und spielte im richtigen Moment auf Jakob Jantscher, der Admira-Keeper Leitner mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance ließ - 1:0 (13.). Umittelbar darauf fanden die Hausherren eine Doppelchance vor, doch Leitner war zur Stelle (14.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde rettete der Admira-Tormann sein Team vor dem zweiten Gegentreffer, als er einen Kopfball von Yeboah mit einem starken Reflex entschärfen konnte (31.). Acht Minuten später gelang den Gästen aus der Südstadt aus dem Nichts der Ausgleich: Mustapha legte nach einem hohen Zuspiel in den Strafraum ab für Vorsager, der den Ball aus rund elf Metern über die Linie drückte - 1:1 (38.).

Admira bringt Remis über die Zeit

Die Hausherren hatten das Spielgeschehen auch nach dem Seitenwechsel fest im Griff: Nach Distanzschüssen von Dante und Niangbo fand Sarkaria in der 55. Minute eine Riesenchance vor. Prass brachte eine Flanke ins Zentrum, wo Sarkaria angeflogen kam, den Ball aber nicht im Tor unterbringen konnte.

Die Admira wiederum verteidigte in weiterer Folge gut und ließ keine gefährlichen Abschlüsse der Grazer zu. In der 75. Minute fand Jantscher eine Kopfballmöglichkeit vor, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei. Schlussendlich jubelte die Admira über einen Punkt gegen den SK Sturm.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

SK Sturm Graz - FC Flyeralarm Admira 1:1 (1:1)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Weinberger

Live-Ticker Sturm Graz - Admira

Tore: Jantscher (13.) bzw. Vorsager (38.)

Startelf Sturm: Siebenhandl - Jäger, Affengruber, Wüthrich, Dante - Gorenc-Stankovic, Sarkaria, Prass, Niangbo - Yeboah, Jantscher

Startelf Admira: Leitner - Zwierschitz, Datkovic, Bauer, Lukacevic - Malicsek, Vorsager, Ebner, Kerschbaum - Ganda, Mustapha

Gelbe Karten: Wüthrich, Jäger bzw. Ganda, Datkovic, Kronberger

Foto: Richard Purgstaller