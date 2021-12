Der LASK hat sich mit einem knappen 1:0-Heimsieg im Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried zurück ins Rennen um eine Teilnahme an der Meistergruppe gebracht. Sascha Horvath verwandelte in der 4. Minute einen Elfmeter zum 1:0-Endstand. Jovicic und Michorl flogen vom Platz. Stefan Nutz vergab in der zweiten Halbzeit einen Strafstoß.

Paukenschlag direkt nach dem Anpfiff

Das Oberösterreich-Derby begann mit einem Knalleffekt: Jovicic war nach einem schlimmen Patzer seinerseits zurückgeeilt und wehrte einen Schuss von Sascha Horvath, der ins leere Tor gegangen wäre, mit den Händen ab. Referee Harkam zeigte dem Rieder Rot und gab Elfmeter. Sascha Horvath übernahm die Verantwortung und traf zum frühen 1:0 (4.).

Die Athletiker übernahmen in Überzahl das Kommando und fanden in Person von Thomas Goiginger die nächste Torchance vor, doch Plavotic blockte seinen Versuch stark ab. In der 40. Minute hatte Wiesinger den Torschrei bereits auf den Lippen, aber Sahin-Radlinger parierte seinen Versuch aus kurzer Distanz. Somit gingen die Linzer mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Michorl fliegt vom Platz - Nutz vergibt Elfer

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Peter Michorl Pech, dass sein Kopfball die Stange knapp verfehlt hatte. Kurz darauf durfte er nicht mehr am Spiel mitwirken, nachdem er Pomer unnötig von der Seite umgegrätscht und dafür seine zweite gelbe Karte in diesem Spiel gesehen hatte (50.).

Danach kamen die Rieder wieder etwas besser ins Spiel, wenngleich die großen Torchancen in diesem Derby ausblieben: In der 55. Minute näherte sich Bajic nach einem tollen Zuspiel von Nutz an, traf aber nur das Außennetz. Brenzlig wurde es auch in der 72. Minute, als Schlager aus seinem Tor geeilt war, doch der LASK-Keeper parierte den Nachschuss von Stosic sicher.

Die Gäste aus dem Innviertel blieben am Drücker und bekamen nach einem Foul von Wiesinger an Bajic einen Elfmeter zugesprochen. Referee Harkam hatte dieses zunächst nicht erkannt, doch nach Überprüfung in der Review-Area richigerweise entschieden. Stefan Nutz hatte also die große Chance auf 1:1 zu stellen, aber sein Versuch ging weit drüber (77.). Kurz vor Anbruch der Nachspielzeit parierte Schlager einen Schuss Richtung Kreuzeck spektakulär.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

LASK - SV Ried 1:0 (1:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 0 Zuschauer; SR Harkam

Live-Ticker LASK - SV Ried

Tor: Horvath (4./Elfmeter)

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Wiesinger, Renner – Holland, Grgic (82./Hong) – Goiginger (90.+5/Luckeneder), Michorl, Horvath (81./Gruber) – Balic (64./Nakamura)

Ried: Sahin-Radlinger – Jovicic, Lackner (71./Offenbacher), Plavotic – Wießmeier, Stosic, Ziegl, Satin (64./Mikic), Pomer – Bajic, Nutz (82./Chabbi)

Gelbe Karten: Holland, Grgic, Michorl, Horvath, Wiesinger, Potzmann, Goiginger bzw. Wiessmeier, Ziegl

Rot: Jovicic (3.)

Gelb-Rot: Michorl (50.)

