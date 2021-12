Der FC Salzburg hat Historisches geschafft und als erste österreichische Mannschaft das Champions-League-Achtelfinale erreicht. Die Bullen krönten eine starke Gruppenphase mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Sevilla. Noah Okafor erzielte kurz nach dem Seitenwechsel den spielentscheidenden Treffer. Den Gruppensieg holte sich OSC Lille mit einem klaren 3:1-Auswärtssieg gegen Wolfsburg.

Finaler Showdown in Wals-Siezenheim

Den Salzburgern bietet sich gegen den vierfachen EL-Sieger zum dritten Mal die Chance, erstmalig in das Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen. Gegen den Zweiten der Primera Division, der zum Siegen verdammt ist, ist auf Seiten des Gastgebers, Balance bzw. Ausgewogenheit gefragt. Denn bereits ein Remis reicht der Jaissle-Truppe, um in der K.-O.-Phase mit von der Partie zu sein. Die „Bullen“ beginnen engagiert, von „Resultathalten“ keine Rede.

Aber zur ersten Gelegenheit gelangen die Andalusier. 11. Minute: Der aufgerückte Kounde setzt einen Kopfball nur knapp neben das Gehäuse. Man begegnet einander auf Augenhöhe, Torchancen bleiben dabei vorerst aus. Was daran liegt, dass beide Teams in der Defensive sehr konsequent zum Auftreten wissen. Den Hausherren fehlt es vorerst an der nötigen Durchschlagskraft, Sevilla agiert schnörkellos. 33. Minute: Sucic versucht es aus der Distanz - zugleich der erste Salzburger Aufreger. Im Gegenstoß entschärft Keeper Köhn einen Rakitic-Fernschuss. Kounde zeigt erneut per Kopf auf (45.) - Halbzeitstand 0:0.

"Spiel des Jahres" bei Geisterkulisse

Gäste-Coach Lopetegui richtet seine Truppe mit Fortdauer notgedrungen noch offensiver aus. Was vermehrt Freiräume für die Salzburger mit sich bringt. 48. Minute: Riesendussel für die Heimischen - Munir scheitert per Kopf am Quergebälk. 50. Minute: Adeyemi bedient den Schweizer Okafor, der trifft aus kurzer Distanz zum vielumjubelten 1:0. Jetzt sind die Mozartstädter angekommen in der Partie.

Die Spanier stehen nun noch mehr mit dem Rücken zur Wand. Der Gegentreffer bremst den Schwung der Gäste zusehends ein. 64. Minute: Da waren es nur mehr zehn Akteure. Jordan sieht bei Sevilla nach Foulspiel an Adeyemi die Gelb-Rote Karte. In Ünterzahl setzt der Gast noch einmal alles auf eine Karte. In der 68. Minute kommen gleich drei frische Kräfte. Aber RBS lässt sich nicht entscheidend aus den Angeln heben. Den knappen Vorsprung bringt man mehr oder weniger mühelos über die noch verbleibende Distanz - Spielendstand: 1:0.

Damit hat der FC Salzburg als Zweiter bzw. erster österreichischer CL-Achtelfinalist Geschichte geschrieben. Gruppensieger wurde Lille nach dem 3:1-Sieg in Wolfsburg.

VORSCHAU: Zur Auslosung kommt es nun am 13. Dezember. Das Achtelfinale geht dann ab dem 15. Februar über die Bühne.

UEFA Champions League, 6. Spieltag

FC Salzburg - FC Sevilla 1:0 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Vincic (SVN)

Tor: Okafor (50.)

FC Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Onguene, Ulmer – Sucic (75./Capaldo), Camara, Aaronson, Seiwald – Adeyemi (66./Sesko), Okafor (84./Adamu)

FC Sevilla: Bono – Montiel (68./Rekik), Kounde, Diego Carlos, Augustinsson (53./Mir) – Jordan, Fernando, Rakitic (68./Torres) – Ocampos, Munir, Papu Gomez (68./Oscar)

Gelbe Karten: Onguene, Ulmer, Aaronson bzw. Augustinsson, Jordan, Ocampos

Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images