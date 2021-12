Das letzte Vorrundenspiel in der neugeschaffenen Conference-League bestritten der LASK und der HJK Helsinki. Und dabei behielten die Oberösterreicher, wie schon beim Hinspiel im hohen Norden, die Oberhand. Entsprechend zuversichtlich blickt man bei den Linzern nun dem Achtelfinale entgegen. Ein erneutes Weiterkommen scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein.

Es geht um "halbe Mille" Siegprämie

Der bereits feststehende Gruppensieger, der LASK, hat es gegen den finnischen Rekordmeister (31-mal) vor, den nächsten Dreier gutzuschreiben. In der heimischen Punktejagd klemmt es gewaltig, aber auf internationaler Ebene liefern die .Linzer ganz stark ab. Rotation ist auf Seiten der Athletiker angesagt, die Finnen wissen das zu nützen. 6.Minute: Letard lädt Roope Riski ein, die Gäste in Führung zu bringen. Aber Keeper Gebauer weiß das mit einer tollen Reaktion zu verhindern. 14.Minute: Wieder sorgt Riski für Aufregung, diesmal setzt er einen Kopfball völlig freistehend neben das LASK-Tor. Erst nach und nach findet die Wieland-Truppe besser ins Spiel. Torchance lassen die kampfstarken Nordländer aber vorerst keine zu. Erst in der 28. Minute taucht Balic erstmalig gefährlich vor dem Helsinki-Kasten auf. 33. Minute: Renner bedient Balic, der befördert das Runde aus kurzer Distanz an die Querlatte. 35. Minute: Hong bringt im Nachsetzen das Leder nicht im HJK-Tor unter. 41. Minute: Husein Balic wird es zu bunt. Nach einer sehenswerten Einzelaktion markiert er den 1:0-Halbzeitstand.

LASK fährt 16 von 18 möglichen Punkten ein

Wenn es den Linzern gelingt den Schwung der vergangenen Viertelstunde mitzunehmen, sieht das sehr gut aus, das Spiel als Sieger zu beenden. Die Hausherren sind es auch, die das Zepter weitgehendst in der Hand haben. Der Platzherr ist aber in erster Linie darauf bedacht, den knappen Vorsprung zu verwalten. 57. Minute: Tanaka zieht Volley ab - HJK sorgt für den ersten Aufreger im zweiten Durchgang. 62. Minute: Nach Grgic-Assist vergibt Renner die Gelegenheit auf das zweite Linzer Tor. 63. Minute: Gruber legt quer für den eingewechselten Nakamura - neuer Spielstand: 2:0. Was dann mehr wie eine Vorentscheidung war. Die Gäste sind nicht mehr in der Lage einen Zahn zuzulegen. Der LASK ist auch dem dritten Treffer näher (72. Maresic), wie die Finnen dem Ersten. 81. Minute: Horvath schlenzt den Ball zur Minute - Gruber nickt überlegt zum mehr als verdienten 3:0-Spielendstand ein.

VORSCHAU: Die Achtelfinal-Auslosung geht am 25. Februar über die Bühne. Die Spieltermine sind der 10./17. März. Das Finale in Tirana ist für den 25. Mai anberaumt.

LASK - HJK HELSINKI 3:0 (1:0)

Wörtherseestadion, SR: Igor Pajac (CRO)

LASK (3/4/3): Gebauer, Maresic, Luckeneder, Letard (60. Wiesinger), Holland (46. Grgic), Michorl, Renner, Flecker (77. Horvath), Gruber, Hong (46. Nakamura), Balic (60. Goiginger)

HJK HELSINKI (4/3/3): Keto, Tenho, Halsti, Moren, Koussasivi-Benissan (87.Peltola), Lingman, Hostikka (87. Ri. Riski),Tanaka (63. Vaeaenaeen), Ro. Riski (77. Valencic), Browne (87. Murillo), Olusanya

TORFOLGE: 1:0 (41. Balic), 2:0 (63. Nakamura), 3:0 (81. Gruber)

GELBE KARTEN: Michorl, Gruber bzw. Halsti, Tenho, Koussasivi-Benissan

STÄRKSTE SPIELER: Gebauer, Renner bzw. Tenho, Moren

STIMMEN ZUM SPIEL:

Photocredit: Harald Dostal