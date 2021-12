Im abschließenden Gruppenspiel der UEFA Europa League empfing der SK Sturm Graz Gruppensieger AS Monaco. Gegen die Kovac-Elf startete Sturm perfekt, Jantscher verwandelte früh einen Elfmeter. Kevin Volland glich noch in der ersten Hälfte aus, das Spiel endete 1:1-Unentschieden. Sturm verabschiedet sich mit zwei Punkten in Gruppe B vom internationalen Parkett.

Früher Elfer, schlechtes Stellungsspiel

Mithilfe des Bundesheeres wurde das Liebenauer "Winter Wonderland" untertags noch vom Schnee befreit, zum Anpfiff präsentierte sich beiden Mannschaften ein grüner Rasen. Sowohl für Sturm als auch für Monaco ging es aber um nicht mehr viel. Während die Grazer bereits als Gruppenletzter feststanden, war für Monaco das Weiterkommen schon fix. Deshalb - aber auch weil am Wochenende in der Liga das Duell mit Paris St. Germain ansteht - hatte Niko Kovac gleich neun neue Akteure in der Startelf. Den besseren Start in die Partie fand aber die Elf von Christian Ilzer. Pavlovic wehrte einen Sarkaria-Schuss im Sechzehner aus kurzer Distanz mit der Hand ab, der VAR schaltete sich anschließend ein. Schiedsrichter Al-Hakim gab Strafstoß - eine Aufgabe für Jakob Jantscher. "JJ13" gab sich gewohnt souverän und verwandelte zur Führung ins Kreuzeck (6.). Fast gelang den Monegassen der frühe Ausgleich. Nach einem Eckball traf Kevin Volland per Kopf aber nur die Querlatte (9.). Nach einer halben Stunde war der deutsche Angreifer aber dann erfolgreich. Abermals nach einer Ecke zeigte die Sturm-Defensive ein schlechtes Stellungsspiel, Volland scheiterte erst an Siebenhandl, verwertete aber im zweiten Anlauf. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Chancen nicht genützt

Nach dem Seitenwechsel hatte Sturm zwar etwas mehr vom Spiel - die besseren Chancen hatte aber Monaco. Die Gäste zeigten sich aber zu ungenau in ihren Abschlüssen, Wilson Isidor schoss etwa aus guter Position über das Tor (67.). Mit Fortdauer der Partie drückte die Kovac-Elf immer mehr auf den Siegestreffer. Der zappelte in der 89. Minute auch im Tor - allerdings zählte der vermeintliche Treffer nicht. Gelson Martins setzte sich auf der linken Seite durch, am zweiten Pfosten musste Myron Boadu nur mehr einschieben - der Angreifer stand aber im Abseits. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hätte Sturm dann noch den Sieg eintüten können. Yeboah versuchte es im Eins-gegen-Eins mit dem Heber, der Ball ging aber deutlich am Tor vorbei.

So trennten sich Sturm Graz und der AS Monaco 1:1-Unentschieden. Sturm beendet die Europapokal-Saison mit zwei Punkten auf dem Konto, für Monaco geht es weiter in die die K.o.-Phase.

UEFA Europa League, 5. Runde

SK Sturm Graz - AS Monaco 1:1 (1:1)

Stadion Graz Liebenau; SR Al-Hakim (SWE)

Nachlese: SK Sturm Graz - AS Monaco (Live-Ticker)

Tore: 6. 1:0 Jakob Jantscher (Handelfmeter), 30. 1:1 Kevin Volland

Startelf Sturm: Siebenhandl - Dante, Wüthrich, Affengruber, Gazibegović (81. Jäger); Ljubic (87. Stückler), Stanković; Prass, Niangbo (73. Huspek), Sarkaria (82. Wels); Jantscher (45. Yeboah)

Startelf Monaco: Majecki - Caio Henrique (45. Jakobs), Matsima, Pavlović, Aguilar; Isidor (80. Martins), Matazo, Tchouameni (45. Lucas), Golovin (57. Diop); Volland, Ben Yedder (45. Boadu)

Gelbe Karten: 63. Prass bzw. 6. Pavlovic, 32. Aguilar, 54. Golovin

Foto: Richard Purgstaller