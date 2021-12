Der SK Rapid Wien überwintert international! Die Hütteldorfer setzten sich dank eines 1:0-Auswärtssieges gegen Genk in der Europa League auf den dritten Tabellenplatz. Damit werden die Grün-Weißen am 17. & 24. Februar 2022 im Playoff der Conference League gegen einen Tabellenzweiten des neugeschaffenen Bewerbs antreten und um den Achtelfinal-Einzug spielen. Die Auslosung der Play-offs für die K.-o.-Runde der UEFA Europa Conference League wird am 13. Dezember durchgeführt. Rapid wird das erste Spiel zu Hause bestreiten.

Ljubicic bringt Rapid verdient in Führung

Rapid legte einen mutigen und engagierten Auftritt hin, setzte die Belgier früh unter Druck. In der 16. Minute prüfte Grüll Genk-Keeper Vandevoort mit einem wuchtige Distanzschuss. Zwei Minuten fand Kara eine absolute Topchance vor, doch der Rapid-Stürmer brachte den Schuss nicht an Vandevoort vorbei (18.).

Die Gäste aus Hütteldorf hatten nach wie vor mehr vom Spiel und gingen dann auch verdient in Führung: Rapid schaltete nach einer Genk-Chance blitzschnell um, Schick bekam den Ball in die Tiefe gespielt und spielte ideal in den Lauf von Robert Ljubicic, der das Leder mit einem präzisen Schuss im Kreuzeck versenkte - 0:1 (29.). Kurz vor der Pause musste Ercan Kara verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Oliver Strunz ins Spiel. Von Genk war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, gaben die Belgier doch keinen einzigen Schuss auf das Tor ab.

Genk drückt auf's Gas, doch Rapid bringt den Vorsprung über die Zeit

Doch nach dem Seitenwechsel zeigten die Hausherren ein völlig anderes Gesicht. Nach dem ersten Torschuss in der 51. Minute durch Onuachu startete Genk einen regelrechten Sturmlauf. Kurz darauf musste Gartler bei einem Schuss von Thorstvedt retten (56.). Mittlerweile hatte Genk deutlich mehr vom Spiel und war auch näher dran am Ausgleich als Rapid dem zweiten Treffer.

Nichtsdestotrotz konnten die Wiener das Spiel beruhigen und das Tempo etwas herausnehmen. In der Rapid-Viertelstunde drückten die Belgier nochmal an: Zunächst zischte ein Schuss von Oyen knapp am Tor vorbei (79.), ehe Rapid-Keeper Gartler den Ausgleich mit einer starken Fußabwehr verhinderte. Schlussendlich brachten die Wiener den knappen Vorsprung über die Zeit und jubelten am Ende über den Einzug ins Playoff der Conference League.

UEFA Europa League, 6. Spieltag

KRC Genk - SK Rapid Wien 0:1 (0:1)

KRC-Genk-Arena, Genk; SR Martins (POR)

Tor: Ljubicic (29.)

Genk: Vandevoort – Preciado (78./Oyen), McKenzie, Sadick (46./Lucumi), Arteaga (69./Juklerod) – Thorstvedt, Bongonda, Hrosovsky, Ito (46./Cuesta) – Ugbo (46./Onuachu), Paintsil

Rapid: Gartler – Stojkovic, Aiwu, Moormann, Ullmann (89./Dijakovic) – Petrovic, R. Ljubicic (75./Grahovac) – Schick, Knasmüllner (46./Kitagawa), Grüll (75./Auer) – Kara (40./Strunz)

Gelbe Karten: Onuachu, Cuesta bzw. Moormann, Ullmann, Strunz, Grüll, Stojkovic, Gartler

Foto: IMAGO / Belga