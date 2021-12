Red Bull Salzburg hat das Fußballjahr 2021 standesgemäß mit einem Sieg abgeschlossen. Die Bullen feierten zu Hause gegen die WSG Tirol einen 5:0-Kantersieg. Zum Mann des Spiels avancierte Karim Adeyemi, der für die zweite Halbzeit eingewechselt wurde, einen Dreierpack schnürte sowie ein Tor vorbereitete.

Capaldo erzielt sein drittes Saisontor

Nach kurzer Anlaufzeit nahmen die Bullen das Heft des Handelns in die Hand. Nach einer Viertelstunde ging der Serienmeister vermeintlich in Führung, doch Benjamin Sesko war beim Zuspiel knapp im Abseits gestanden. In weiterer Folge schafften es die Tiroler, das Spiel ausgeglichen zu gestalten.

Nach einer halben Stunde ging der Tabellenführer jedoch verdient in Führung: Über mehrere Stationen gelangte das Leder zu Nicolas Capaldo, der von der Strafraumgrenze abzog und WSG-Goalie Oswald keine Chance ließ - 1:0 (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Salzburger eine Riesenchance auf das 2:0. Sesko lief alleine auf Oswald zu, scheiterte aber an der starken Reaktion des Goalies, ehe er im Nachschuss Aluminium traf (43.).

Karim Adeyemi schnürt den Dreierpack

Salzburg-Coach Jaissle brachte für die zweiten 45 Minuten Nicolas Seiwald und Karim Adeyemi ins Spiel. Letzterer erzielte gleich wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung das 2:0. Zunächst scheiterte Sesko mit seinem Versuch an Oswald, ehe Karim Adeyemi den Ball über die Linie drückte (49.).

Kurz darauf fanden aber die Gäste eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer vor, doch sowohl Vrioni als auch Koch scheiterten an Köhn (59.). Die Tiroler gaben sich nicht geschlagen und spielten nach wie vor munter nach vorne. Die Abschlüsse auf das Tor von Salzburg-Keeper Köhn waren aber nicht platziert genug, um ihn aus der Fassung zu bringen.

In der Schlussphase fiel die WSG Tirol aber komplett auseinander. Zunächst traf Karim Adeyemi binnen drei Minuten doppelt (80., 83.), ehe der Deutsche nach einem katastrophalen Auswurf von Oswald nur mehr auf Okafor querlegen musste, der locker zum 5:0-Endstand einschob.

ADMIRAL Bundesliga, 18. Runde

Red Bull Salzburg - WSG Tirol 5:0 (1:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Kijas

Tore: Capaldo (30.), Adeyemi (49., 80., 83.), Okafor (85.)

RB Salzburg: Köhn – Kristensen, Piatkowski, Solet (72. Onguene), Ulmer – Capaldo, Diambou (46. F. Seiwald), Aaronson, Bernede (46. Susic) – Adamu (46. Adeyemi), Sesko (63. Okafor)

WSG Tirol: Oswald – Bacher (88. Stumberger), Behounek, Awoudja, Klassen – Koch (76. Tomic), Müller (60. Naschberger), Blume, Rogelj (60. Skrbo) – Vrioni, Sabitzer (76. Wallner)

Gelbe Karten: Bernede bzw. Naschberger

Fotos: FC Red Bull Salzburg via Getty Images