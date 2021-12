Der SK Austria Klagenfurt und SK Sturm Graz duellieren sich am heutigen Sonntag um den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga. Vor dem heutigen Duell in Kärnten liegen die Grazer drei Punkte vor dem Aufsteiger auf Platz drei. Das erste Saisonduell in der Steiermark endete für Klagenfurt mit einer bitteren 1:2-Niederlage. Gregory Wüthrich schoss Klagenfurt erst in der 94. Minute zum Sieg.

Sturm-Coach Ilzer über Austria Klagenfurt: "Sie sind ein extrem schwer zu bespielendes Team"

Die Ausgangslage für die Klagenfurter ist gut, doch Trainer Peter Pacult möchte von der Meistergruppe noch nichts hören: „Damit beschäftige ich mich nicht. Vor uns liegt ein schweres Match gegen Sturm, dann kommt die Winterpause und da wird sich einiges tun. Die Kader verändern sind, im Februar wird sich dann zeigen, wo man steht“, so der 62-Jährige, der hinzufügrt: „Wir sind gut beraten, von Spiel zu Spiel zu schauen.“

In der vergangenen Bundesliga-Runde konnte der Aufsteiger einen späten Sieg gegen die WSG Tirol einfahren, dennoch müssen die Violetten eine Leistungssteigerung hinlegen, um gegen Sturm etwas zu holen: „Das war sicher unsere schlechteste Leistung in der laufenden Saison. Wir haben nicht ins Spiel gefunden, hatten zu viele Fehler im Aufbau. Kämpferisch war es in Ordnung und die drei Punkte nehmen wir sehr gern mit. Unterm Strich zählt das Resultat“, so Pacult.

Die Grazer wiederum konnten zuletzt mit einem Punkt gegen AS Monaco aufzeigen. Der Respekt vor dem Gegner aus Kärnten ist aber da: „Austria Klagenfurt spielt eine überragende Saison, sie stehen bei 25 Punkten und werden uns am Sonntag alles abverlangen. Sie sind ein extrem schwer zu bespielendes Team weil sie kaum etwas zulassen. Wir wollen unsere Ausgangsposition für die Erntezeit im Frühjahr verbessern und eine hervorragende Leistung und ein Sieg am Sonntag können dafür eine gute Basis sein", sagt Christian Ilzer.

